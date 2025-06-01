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Стрелкуется лук? Эти народные способы спасут ваш урожай лука

4:28
Садоводство

Лук — один из главных продуктов в нашем рационе, без него сложно представить большинство блюд. Поэтому каждый огородник мечтает получить богатый урожай, чтобы хватило и для еды, и для зимних заготовок. Однако даже при простых правилах ухода с луком может случиться неприятность — стрелкование.

Лук
Фото: flickr.com by Tony Alter, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лук

Почему лук начинает стрелковаться

Когда вы замечаете, что лук выпускает цветочную стрелку, важно понять, почему это произошло. Основные причины стрелкования:

  • неправильное хранение семенного материала

  • выбор неподходящей фракции луковиц для посадки

  • слишком ранняя посадка

Каждая из этих причин может вызвать появление стрелок. А когда лук начинает стрелковаться, его луковицы мельчают: растение тратит все силы на цветение. В итоге урожай оказывается скромным, а сами луковицы — непригодными для долгого хранения: их нужно использовать максимум за полгода.

Нарушения при хранении посадочного материала

Чтобы избежать стрелкования, важно правильно хранить севок. Луковички должны лежать в прохладном месте с температурой около 0 градусов. Если влажность слишком высокая, лук может начать прорастать ещё в хранилище, а значит, в земле сразу выпустит стрелку.

Если выращиваете лук из семян, помните: сначала их проращивают, а только потом пересаживают в грунт. Исключение — гибридные сорта, которые сразу формируют крупные луковицы.

Почему важен размер севка

Посадочный материал нужно тщательно сортировать. Есть три размера севка:

  • крупный — больше 30 мм

  • стандартный — 10-30 мм

  • маленький — меньше 10 мм

Для лучшего урожая лучше всего использовать стандартный и маленький севок. Крупный севок почти всегда даёт стрелку, поэтому его чаще пускают на выгонку зелени.

Когда сажать лук

Точных сроков нет, но главное — дождаться, чтобы почва достаточно прогрелась. Слишком ранняя посадка — частая причина появления стрелок.

Народные методы и правильная подготовка

Лук плохо растёт на тяжёлых глинистых почвах, поэтому стоит добавить песок или торф, а также проверить кислотность: если она высокая — подсыпать доломитовую муку. А вот свежий навоз использовать не стоит — он слишком "жёсткий" для нежных луковиц.

Есть проверенные народные методы:

  • Содовый раствор: 1 ч. л. соды на литр горячей воды (40-50 градусов). Замачивают севок, чтобы предупредить стрелкование.

  • Соляной раствор: 15 г соли на литр воды. Замачивание на 2 часа, а затем просушка.

  • Прогревание: Севок неделю держат на солнечном подоконнике, а если он подмёрз — даже два месяца.

  • Закаливание: Замочить лук на 15 минут в воде при 45 градусах, а затем на 10 минут — в холодной. Это укрепит его иммунитет.

  • Обработка дымом: Вынести лук на решётке над углями (не более 20 минут). Такой "дымный душ" повышает устойчивость к грибкам и предупреждает стрелкование.

Выбор сортов, которые не боятся стрелок

Некоторые сорта лука почти не выпускают стрелки:

  • Радар - голландский сорт с круглыми луковицами до 300 г, жёлтая шелуха и светлая острая мякоть.

  • Трой - золотистая шелуха, аккуратные луковицы, подходит для весенней и зимней посадки.

  • Мячковский - тёмно-коричневая шелуха, небольшие округлые луковицы.

  • Шалот - образует сочную зелень и небольшие луковички, которые разделяются на зубчики.

Покупать семенной материал стоит только в проверенных магазинах: на рынке нет гарантии, что он хранился правильно.

Что делать, если стрелки всё же появились

Если вы заметили стрелку — срежьте её сразу, под самую шейку. Чем раньше это сделать, тем больше шансов получить нормальный урожай. Место среза лучше всего присыпать солью — она подсушит и защитит от заражений.

Кстати, сами цветоносы лука тоже можно использовать: их нарезают и добавляют в овощные салаты — отличный способ ничего не терять!

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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