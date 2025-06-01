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Накормил — и клубника взбесилась: кусты полезли в рост, а ягод нет

2:01
Садоводство

Только сошёл снег — а кусты клубники уже просят о помощи. Они тянутся к свету и, как ни странно, к вашему вниманию. Пока корни просыпаются, важно вовремя подкинуть им то, что даст силы на весь сезон.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Почему органика — не всегда спасение

Навоз и перегной — это, конечно, хорошо. Но действуют они слишком медленно. Весной клубнике нужно питание "здесь и сейчас". Именно поэтому в ход идут минеральные удобрения, которые начинают работать уже через пару дней после внесения.

Удобрять правильно — значит комбинировать

Идеальная схема — это тандем:

  • Гранулы в почве — для длительного эффекта;

  • Жидкие подкормки — чтобы растение "почувствовало заботу” моментально.

Что нужно клубнике весной

  • Азот — для листвы, но в меру: иначе будут листья вместо ягод.

  • Фосфор и калий — для корней, бутонов и иммунитета.

  • Магний, кальций, сера — для здоровья и плотности тканей.

  • Бор, цинк, железо — микроэлементы, которые лучше дать через опрыскивание.

Когда и как вносить

  • Первая подкормка — сразу после оттаивания почвы.

  • Вторая — в момент формирования бутонов: делаем упор на фосфор и калий.

  • Можно добавить золу — это не только калий, но и защита от вредителей.

Подкармливать лучше по влажной земле, лить аккуратно — вокруг куста, не задевая листья и сердцевину. Ошибка здесь может стоить ожогов.

А можно по-народному

Да! Настои из крапивы, одуванчика и окопника не хуже магазинных удобрений. Главное — дать настояться и не забывать про регулярность.

Интервалы и признаки успеха

Подкармливать стоит каждые 10-14 дней. Больше — вредно, реже — бессмысленно. Смотрите на куст: если листья яркие, цветоносы крепкие и завязей много — вы на правильном пути.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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