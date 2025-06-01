Накормил — и клубника взбесилась: кусты полезли в рост, а ягод нет

Только сошёл снег — а кусты клубники уже просят о помощи. Они тянутся к свету и, как ни странно, к вашему вниманию. Пока корни просыпаются, важно вовремя подкинуть им то, что даст силы на весь сезон.
Навоз и перегной — это, конечно, хорошо. Но действуют они слишком медленно. Весной клубнике нужно питание "здесь и сейчас". Именно поэтому в ход идут минеральные удобрения, которые начинают работать уже через пару дней после внесения.
Идеальная схема — это тандем:
Гранулы в почве — для длительного эффекта;
Жидкие подкормки — чтобы растение "почувствовало заботу” моментально.
Азот — для листвы, но в меру: иначе будут листья вместо ягод.
Фосфор и калий — для корней, бутонов и иммунитета.
Магний, кальций, сера — для здоровья и плотности тканей.
Бор, цинк, железо — микроэлементы, которые лучше дать через опрыскивание.
Первая подкормка — сразу после оттаивания почвы.
Вторая — в момент формирования бутонов: делаем упор на фосфор и калий.
Можно добавить золу — это не только калий, но и защита от вредителей.
Подкармливать лучше по влажной земле, лить аккуратно — вокруг куста, не задевая листья и сердцевину. Ошибка здесь может стоить ожогов.
Да! Настои из крапивы, одуванчика и окопника не хуже магазинных удобрений. Главное — дать настояться и не забывать про регулярность.
Подкармливать стоит каждые 10-14 дней. Больше — вредно, реже — бессмысленно. Смотрите на куст: если листья яркие, цветоносы крепкие и завязей много — вы на правильном пути.
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