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Пряный запах, муравьиный шок: вот как сад становится защищённым

2:19
Садоводство

Муравьи в саду — не всегда добро. Они охраняют тлю, портят корни растений и уносят семена не туда. Но вместо ловушек и ядов можно включить в дело… запах. Обычные ароматные травы становятся живым барьером, который сбивает насекомых с пути и надёжно охраняет грядки.

полив огорода
Фото: freepik.com is licensed under public domain
полив огорода

Мята: аромат, сбивающий с маршрута

Ментол в листьях нарушает "навигацию" муравьёв. Они теряются, перестают чувствовать следы феромонов и уходят. Мята некапризна: сажайте в грунт или в горшок, поливайте умеренно — и защита готова.

Тимьян: нежный на вкус, но не для муравьёв

Эфирные масла тимьяна раздражают насекомых, хотя человеку кажутся едва уловимыми. Идеален для засушливых участков и бедной почвы. Растёт, цветёт и защищает без лишнего ухода.

Душица: и врагам отпор, и пчёлам радость

Враг муравьёв и магнит для опылителей. Душица предпочитает солнечные места и рыхлую почву. Осенью не забудьте укрыть — не любит морозы.

Лаванда: камфорный щит в фиолетовом цвету

Запах лаванды — невыносимый фон для насекомых. Камфора в составе действует как отпугиватель. Растёт на известковой почве, любит солнце и прекрасно украшает участок.

Базилик: кулинарный защитник

Пахнет вкусно, но для муравьёв — как сломанный компас. Перебивает феромоны и дезориентирует. Главное — тепло и вода. И заодно на кухню пучок сорвёте.

Розмарин: тревожный сигнал для насекомых

Ароматные кустики работают как природная тревожная кнопка. Камфора в составе — та же, что и в лаванде. Удобно сажать в контейнеры и передвигать по участку.

Эти растения не требуют ядов, обрабатывают почву мягко и сохраняют баланс: вредители исчезают, пчёлы остаются. Главное — разместить их вдоль тропинок, грядок и у крыльца. Идеальная схема: сочетать 3-4 вида трав для усиленного эффекта.

Результат? Муравьи уходят сами. Без шума, без химии, без урона.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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