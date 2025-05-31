Неправильный секатор — и весь сад под угрозой: как обрезка губит деревья

Кажется, что обрезка — простое дело: взял секатор и пошёл формировать крону. Но садоводы нередко совершают ошибку, которая стоит дорого: берут не тот инструмент. В результате — раны, через которые в дерево проникают инфекции, ослабление куста и вялый урожай.
Тонкие сухие веточки лучше резать секатором с узкими лезвиями. Он делает аккуратный срез, не рвёт кору и не оставляет заусенцев.
Для толстых побегов до 5 см подойдёт сучкорез с длинными ручками. Он увеличивает силу нажима и не требует лишнего усилия.
Перед обрезкой обязательно проверьте лезвия. Если они затупились, вместо чистого среза получится "размочаливание”, а это открытые ворота для гнили и грибков. После работы всегда протирайте металл сухой тканью — это простое правило спасёт от ржавчины.
Срез под углом 45° не задерживает влагу.
Не режьте впритык к стволу, но и пеньков не оставляйте — срез должен проходить чуть выше "кольца” у основания ветки.
Работайте в сухую, тёплую погоду: мокрая или замёрзшая древесина становится хрупкой и легко повреждается.
Молодые деревья не любят сильной обрезки. Удаляйте только явно сухие или повреждённые ветки. Чем меньше "вмешательство” — тем быстрее развивается крона.
Вишни, сливы и абрикосы особенно уязвимы. Неправильный срез может вызвать камедетечение — дерево буквально "плачет” смолой, ослабляя себя и снижая плодоношение.
Регулярная обрезка и уход за инструментом повышают урожай в 2-3 раза. Ведь правильно обрезанное дерево — это не только аккуратный вид, но и крепкое здоровье, мощный рост и обилие плодов.
Сека́тор (фр. sécateur, от лат. seco — секу́, ре́жу), или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.
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