Неправильный секатор — и весь сад под угрозой: как обрезка губит деревья

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что обрезка — простое дело: взял секатор и пошёл формировать крону. Но садоводы нередко совершают ошибку, которая стоит дорого: берут не тот инструмент. В результате — раны, через которые в дерево проникают инфекции, ослабление куста и вялый урожай.

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Один инструмент — не для всех веток

Тонкие сухие веточки лучше резать секатором с узкими лезвиями. Он делает аккуратный срез, не рвёт кору и не оставляет заусенцев.

Для толстых побегов до 5 см подойдёт сучкорез с длинными ручками. Он увеличивает силу нажима и не требует лишнего усилия.

Тупой инструмент = болезнь дерева

Перед обрезкой обязательно проверьте лезвия. Если они затупились, вместо чистого среза получится "размочаливание”, а это открытые ворота для гнили и грибков. После работы всегда протирайте металл сухой тканью — это простое правило спасёт от ржавчины.

Техника обрезки, которую нельзя игнорировать

Срез под углом 45° не задерживает влагу.

Не режьте впритык к стволу, но и пеньков не оставляйте — срез должен проходить чуть выше "кольца” у основания ветки.

Работайте в сухую, тёплую погоду: мокрая или замёрзшая древесина становится хрупкой и легко повреждается.

Молодым — по минимуму

Молодые деревья не любят сильной обрезки. Удаляйте только явно сухие или повреждённые ветки. Чем меньше "вмешательство” — тем быстрее развивается крона.

Косточковые: внимание, хрупкость

Вишни, сливы и абрикосы особенно уязвимы. Неправильный срез может вызвать камедетечение — дерево буквально "плачет” смолой, ослабляя себя и снижая плодоношение.

И не забывайте: обрезка — это инвестиция

Регулярная обрезка и уход за инструментом повышают урожай в 2-3 раза. Ведь правильно обрезанное дерево — это не только аккуратный вид, но и крепкое здоровье, мощный рост и обилие плодов.

Уточнения

Сека́тор (фр. sécateur, от лат. seco — секу́, ре́жу), или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.

