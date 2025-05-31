Экзотика в горшке: как вырастить манго и не сойти с ума

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Манго — символ лета, солнца и тропиков. Его ароматные плоды мечтают выращивать даже в условиях, далеких от экзотических. И, хотя идея посадить косточку манго в средней полосе звучит как садоводческая сказка, многие уже доказали: дерево вполне может прижиться на подоконнике.

Фото: Own work by हितेन्द्र के राम, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дерево манго

С чего начать

Выбирайте косточку из спелого, свежего плода без признаков порчи. Аккуратно извлеките её, очистите и, если получится, вскройте внешнюю оболочку — это заметно ускорит прорастание.

Если скорлупа слишком твердая, замочите её в воде на несколько дней. Меняйте воду регулярно.

Как посадить

Подойдёт глубокий горшок и рыхлый субстрат: универсальный грунт + песок + торф (в равных частях). Обязательно уложите дренаж на дно.

Семя кладите горизонтально, присыпьте на 2-3 см землёй и щедро полейте. Затем накройте плёнкой или стеклом — получится мини-парник.

Температура для прорастания: +25…+30 °C. Первые ростки появятся через 2-4 недели.

Как ухаживать за саженцем

Когда покажется росток, укрытие убирают, а горшок переставляют на светлое место. Манго любит яркий рассеянный свет. Зимой пригодится фитолампа.

Полив — умеренный. Застой воды губителен, но и пересушивание не пойдёт на пользу. Влажность воздуха можно поддерживать опрыскиванием листьев.

Летом манго можно выносить на балкон, но только при температуре выше +15 °C. Осенью обязательно заносите в дом. Пересаживать дерево нужно каждые 1-2 года. Крону можно формировать, придавая компактную форму.

А плоды будут

В открытом грунте — нет. В квартире — почти невероятно. Цветение и плодоношение требует тропических условий и прививки сортового черенка. Но даже без плодов манго станет эффектным зелёным украшением с крупными блестящими листьями.

Вырастить манго — это не только про урожай. Это про терпение, любовь к экспериментам и радость от самого процесса.

А вдруг именно ваше дерево решит порадовать цветами? Вдруг и вправду случится маленькое чудо?

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).



