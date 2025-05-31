Это одно действие может заставить капусту завязаться — и это не подкормка

На первый взгляд — всё идёт по плану: листья мощные, зелёные, раскидистые. А где кочан? Вместо капусты на грядке — сплошная ботаническая интрига. Почему капуста обижается и превращается в павлина, а не в полноценный овощ? Давайте разбираться.
После высадки капусту нельзя подкармливать навозом или куриным помётом. В ответ она разрастается вширь: листья — как у салата на стероидах, а кочан даже не думает появляться.
Что делать: вместо азота — только зола, суперфосфат и калийная соль. Питание должно быть сбалансированным, без перекосов.
Солнце — её всё. Менее 6 часов прямых лучей в день — и можно забыть о кочанах. Посадили в полутень? Получите декоративный куст, а не урожай.
Помните: не стоит выращивать капусту на одном месте из года в год. Лучшие предшественники — фасоль, свекла и морковь.
Если капуста "зависла" в росте, дайте ей легкий толчок к жизни — буквально. Возьмите растение за листья и аккуратно проверните по часовой стрелке. Да, как дверную ручку. Этот приём простимулирует формирование кочана.
Дополнительно можно полить солевым раствором: 1 столовая ложка соли на 10 литров воды. Повторяйте раз в 10 дней — и капуста почувствует заботу.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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