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Это одно действие может заставить капусту завязаться — и это не подкормка

1:34
Садоводство

На первый взгляд — всё идёт по плану: листья мощные, зелёные, раскидистые. А где кочан? Вместо капусты на грядке — сплошная ботаническая интрига. Почему капуста обижается и превращается в павлина, а не в полноценный овощ? Давайте разбираться.

Капуста
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Капуста

1. Перекорм — и всё пошло не по плану

После высадки капусту нельзя подкармливать навозом или куриным помётом. В ответ она разрастается вширь: листья — как у салата на стероидах, а кочан даже не думает появляться.

Что делать: вместо азота — только зола, суперфосфат и калийная соль. Питание должно быть сбалансированным, без перекосов.

2. Капуста любит загорать

Солнце — её всё. Менее 6 часов прямых лучей в день — и можно забыть о кочанах. Посадили в полутень? Получите декоративный куст, а не урожай.

Помните: не стоит выращивать капусту на одном месте из года в год. Лучшие предшественники — фасоль, свекла и морковь.

3. Бабушкин способ, который работает

Если капуста "зависла" в росте, дайте ей легкий толчок к жизни — буквально. Возьмите растение за листья и аккуратно проверните по часовой стрелке. Да, как дверную ручку. Этот приём простимулирует формирование кочана.

Дополнительно можно полить солевым раствором: 1 столовая ложка соли на 10 литров воды. Повторяйте раз в 10 дней — и капуста почувствует заботу.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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