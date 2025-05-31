Цветы-бунтари, которые отвергли землю: как они вообще выживают

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Садоводство

Орхидеи — не просто комнатные растения. Это экзотика, архитектура и биология в одном флаконе. Одни укореняются в земле, другие же парят в воздухе — буквально. И именно о них пойдёт речь.

Орхидеи
Фото: commons.wikimedia.org by Orchi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидеи

Орхидеи, которым не нужна почва

Эпифитные орхидеи — это растения, которые не растут в земле. Они выбирают более неожиданные локации: ветви деревьев, кору, стволы. Нет, они не паразиты. Такие орхидеи живут за счёт влаги из воздуха и частичек органики, оседающих рядом. А помогают им в этом воздушные корни — они не только питают растение, но и крепко "держатся" за поверхность.

Среди самых известных представителей — фаленопсис, онцидиум, каттлея и ванда. Некоторые орхидеи, похожие по поведению на эпифиты, растут даже на камнях. Их называют литофитами. К ним относят, например, некоторые виды дендробиума.

А что с обычными

Наземные орхидеи растут привычным способом — корнями в почву. Однако и здесь есть нюансы. Чаще всего у них компактная корневая система и псевдобульбы, которые помогают запасать влагу. Эти растения требуют более плотной смеси при посадке. Примеры: каланта, пафиопедилум и китайские садовые орхидеи.

Как ухаживать

Независимо от типа, орхидеи требуют внимательного, но не слишком сложного ухода. Главное — учитывать, где они чувствуют себя "дома". Свет, влажность, циркуляция воздуха и выбор субстрата (или его отсутствие) — всё это важно для цветения.

Если орхидея любит деревья, не стоит сажать её в плотную землю. И наоборот — наземным видам нужна стабильность и подходящий грунт. Изучите привычки своего растения — и оно отблагодарит пышными цветами.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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