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Не дайте деревьям погибнуть: 5 шокирующих признаков нехватки магния

Садоводство » Деревья и кустарники

Магний — это один из ключевых элементов, необходимых для роста и развития деревьев. Он играет важную роль в процессе фотосинтеза и способствует усвоению других питательных веществ. Недостаток магния может негативно сказаться на здоровье деревьев, привести к снижению урожайности и ухудшению общего состояния растений. 

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Признаки недостатка магния

Чтобы вовремя выявить недостаток магния у деревьев, обратите внимание на следующие признаки:

  1. Пожелтение листьев: один из самых заметных признаков недостатка магния — хлороз, то есть пожелтение листьев. Обычно сначала желтеют старые листья, а новые остаются зелеными. Это связано с тем, что магний перемещается из старых листьев в молодые.
  2. Появление пятен: если у дерева не хватает магния, на листьях могут появляться некротические (погибающие) пятна, особенно на краях и между жилками. Листья могут выглядеть поврежденными и засохшими.
  3. Изменение формы листьев: листья могут стать деформированными, мелкими или проявлять необычные изменения формы. В некоторых случаях наблюдается скручивание листовых пластинок.
  4. Замедленный рост: если ваше дерево растет медленно и не увеличивает свою высоту так, как вы ожидаете, это также может свидетельствовать о нехватке магния. Особенно это заметно у молодых саженцев.
  5. Снижение урожайности: у деревьев с дефицитом магния может наблюдаться снижение количества и качества плодов. Плоды могут стать мелкими, кислыми или недозрелыми.

Как подтвердить дефицит магния

Если вы заметили признаки нехватки магния у вашего дерева, не спешите ставить диагноз. Тут важна точная диагностика:

  1. Анализ почвы: первым шагом будет анализ почвы. Тесты на содержание питательных веществ помогут определить уровень магния. Это можно сделать в специализированных лабораториях или с помощью домашних тестов.
  2. Обследование листьев: вы можете провести анализ листьев на содержание питательных веществ, который точно покажет уровень магния. Сравните полученные результаты с нормами для своего вида дерева.

Как устранить нехватку магния

Если недостаток магния подтвержден, не переживайте — его дефицит можно легко исправить.

  1. Удобрения: используйте удобрения, содержащие магний. Например, сульфат магния (английская соль), магни-кальциевая смесь или удобрения с высоким содержанием магния. Следуйте рекомендациям по внесению, указанным на упаковке.
  2. Органический компост: внесение перепревшего компоста или навоза также может помочь. Они не только обогатят почву магнием, но и улучшат структуру грунта.
  3. Регулярное увлажнение: убедитесь, что дерево получает достаточное количество влаги, особенно в период активного роста. Нехватка воды может усугубить симптомы дефицита.
  4. Ротация культур: если у вас несколько деревьев на даче, следите за севооборотом и чередованием культур, чтобы улучшить качество почвы и ее питание.

Недостаток магния у деревьев на даче может стать причиной серьезных проблем, но своевременное выявление и коррекция помогут вашим растениям оставаться здоровыми и продуктивными. Регулярный осмотр и грамотный подход к удобрению почвы — ключ к успешному выращиванию деревьев и получения достойного урожая. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам здоровьем и красотой!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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