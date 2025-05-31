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Узнайте секрет: когда и как правильно выкопать луковицы тюльпанов после цветения

3:34
Садоводство » Цветы

Тюльпаны — это один из самых популярных и любимых весенних цветов. Их яркие и разнообразные оттенки радуют глаз и создают атмосферу праздника. Однако, чтобы наслаждаться их красотой из года в год, нужно правильно сохранить луковицы после цветения. 

Тюльпаны
Фото: Own work by Unuaiga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тюльпаны

Когда и как выкапывать луковицы

Первый шаг к успешному хранению тюльпанов — это своевременная выкопка луковиц. В большинстве случаев луковицы тюльпанов выкапывают после того, как их листья начнут желтеть. Это сигнализирует о том, что растения заканчивают вегетационный период и готовятся к переходу в состояние покоя. Обычно это происходит через 6-8 недель после цветения.

  1. Выкапывайте луковицы аккуратно. Используйте вилы или лопату, чтобы не повредить луковицы. Подкапывайте их с разных сторон и поднимайте с земли вместе с корнями.
  2. Удалите землю. После выкопки уберите лишнюю землю, чтобы луковицы могли «дышать» и не гнили в хранилище.

Сушим луковицы

После выкапывания важно правильно высушить луковицы, чтобы предотвратить гниение и болезни.

  1. Сушите на воздухе. Разложите луковицы в однослойном виде в сухом, проветриваемом месте под крышей или в тенистом уголке сада. Время сушки — около 2-3 недель.
  2. Избегайте перегрева. Не оставляйте луковицы на палящем солнце, так как это может повредить их.
  3. Удалите поврежденные луковицы. В процессе сушки осматривайте луковицы и удаляйте повреждённые или гнилые.

Хранение луковиц

После сушки луковицы необходимо правильно сохранить до следующего сезона.

  1. Выберите подходящее место. Идеальное место для хранения тюльпанов — это темное, сухое и прохладное место с температурой около 10-15°C. Это может быть подвал, гараж или кладовка.
  2. Используйте контейнеры. Храните луковицы в картонных коробках, мешках из бумаги или в ящиках с вентиляцией. Избегайте пластиковых пакетов, так как в них может скапливаться влага, что приведет к гниению.
  3. Добавьте прослойку. Можно подложить под луковицы сухой песок или торф для поглощения излишней влаги.
  4. Не смешивайте сорта. Если у вас есть несколько сортов тюльпанов, лучше хранить их отдельно, чтобы избежать путаницы.

Подготовка к посадке

Приближаясь к весеннему сезону, подготовьте луковицы к посадке:

  1. Проверка состояния. За несколько недель до посадки проверьте луковицы. Убедитесь, что они твердые и не имеют пятен гнили.
  2. Прорастание. Если хотите, чтобы тюльпаны начали цветение раньше, можно прорастить луковицы в прохладном, светлом месте на несколько дней перед посадкой.
  3. Температура перед посадкой. Перед тем как высаживать луковицы, желательно оставить их при комнатной температуре на несколько дней, чтобы они адаптировались.

Сохранение луковиц тюльпанов — это несложный, но важный процесс, который требует внимания и заботы. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете сохранить свои любимые луковицы в отличном состоянии и наслаждаться их яркими цветами каждый весенний сезон. Пусть ваши тюльпаны радуют глаз и наполняют участок красотой!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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