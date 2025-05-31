Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отношения бывших: как Брэд Питт защитил Дженнифер Энистон от фанатов
Деньги и слава не спасут: Леди Гага рассказала о борьбе с психическим заболеванием
Делосперма: почему это «ледяное растение» покоряет сердца садоводов
Пищевые запасы в опасности: как навсегда прогнать моль из дома
10-минутная тренировка разбудит ваши мышцы: секреты уверенных новичков в спортзале
Забудьте о калорийной запеканке: этот рецепт удивит и вкусом, и простотой
Госдума определилась с будущим кешбэка: как это повлияет на туристов
Из одного семечка — нескончаемая зелень: секрет рукколы, которая растёт без остановки
Лето — сезон гадюк: змеи уже в садах и на дачах, и вот кого они выбирают первыми

Простые советы по выращиванию кабачков: как спасти урожай от грибковых инфекций

3:51
Садоводство » Овощи

Кабачки — это одни из самых простых в уходе и быстрых в росте овощей, которые могут порадовать любой сад. Однако, несмотря на их неприхотливость, грибковые инфекции и гниение могут стать настоящей бедой для садоводов. Патогены способны поразить плоды в любое время, главное — не упустить момент. 

кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кабачки

Правильный выбор места для посадки

Один из ключевых факторов, влияющих на здоровье кабачков, — это место их посадки. Они предпочитают теплые и светлые участки с хорошей аэрацией. Избегайте участков с застоем воды и темных уголков, где может скапливаться влага. Выбор правильного места поможет предотвратить развитие грибковых болезней.

Качественная подготовка почвы

Перед посадкой важно подготовить почву. Оптимальной будет песчаная или суглинистая почва с хорошим дренажом. С помощью компоста или перегноя можно улучшить структуру почвы и обогатить её питательными веществами, что способствует здоровому росту растений. При этом стоит добавить доломитовую муку для нейтрализации кислотности, так как кабачки предпочитают нейтральную среду.

Правильный полив

Полив — это важный аспект агрономии. Кабачки требуют регулярного полива, но вода не должна застаиваться. Поливайте растения утром или в первой половине дня, чтобы избежать переувлажнения и уменьшить вероятность развития грибковых заболеваний. Убедитесь, что почва успевает просохнуть между поливами.

Уход за растениями и поддержание их чистоты

Регулярно проверяйте кабачки на наличие вредителей и признаков заболеваний. Удаляйте поврежденные или больные листья, чтобы не распространилась инфекция. Не забывайте о прополке — удаление сорняков помогает улучшить аэрацию, осветлить участок и удалить потенциальные источники инфекции.

Использование мульчи

Мульчирование помогает поддерживать стабильную влажность почвы и уменьшает вероятность контактирования плодов с землёй. Используйте органические мульчи, такие как солома, древесные опилки или скошенная трава. Это также обеспечивает дополнительное питание, а с течением времени будет разлагаться, улучшая структуру почвы.

Подкормка кальцием и фосфором

Кальций и фосфор — важные элементы для роста кабачков. Они помогают укрепить клеточные стенки и улучшить общее состояние растений. Для достижения наилучших результатов можете использовать кальциевую селитру или суперфосфат. Добавляйте удобрения в почву во время вегетационного периода, следуя указаниям на упаковке.

Профилактика болезней

Для облегчения борьбы с грибковыми заболеваниями можно использовать профилактические меры:

  • Микробиологические препараты. Например, "Фитоспорин" — это биопрепарат, который помогает предотвратить грибковые инфекции.
  • Естественные народные средства. Уксусные растворы или настой древесной золы также могут помочь в борьбе с инфекциями.

Уборка урожая

Если вы заметили, что кабачки начали подгнивать, лучше их не оставлять на растении. Собирайте плоды в срок, даже если они еще маленькие, чтобы избежать распространения гнили на другие экземпляры.

Кабачки могут стать настоящей жемчужиной вашего огорода, если уделить должное внимание их выращиванию. Соблюдая простые правила агрономии — от выбора места и полива до уборки урожая — вы сможете предотвратить гниение и получить богатый урожай. Помните, что забота о растениях — это залог здоровья и вкусовых качеств вашего продукта. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Шоу-бизнес
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес Аудио 
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов
Овощи
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов Аудио 
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Шоу-бизнес
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
Простые советы по выращиванию кабачков: как спасти урожай от грибковых инфекций
Забудьте о калорийной запеканке: этот рецепт удивит и вкусом, и простотой
Госдума определилась с будущим кешбэка: как это повлияет на туристов
Из одного семечка — нескончаемая зелень: секрет рукколы, которая растёт без остановки
Лето — сезон гадюк: змеи уже в садах и на дачах, и вот кого они выбирают первыми
Китайская упаковка, японский значок: что скрывается за новыми Toyota в РФ
Глянец с подвохом: чем на самом деле платим за идеальные ногти
Мопс или перс: почему мы любим животных с детскими мордашками и что скрывается за этим выбором
Огромная польза куркумы: 7 причин, почему стоит вырастить эту пряность
Депутат Милонов рассказал, почему Пугачёва не иноагент: скрытые связи с элитами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.