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Пять причин, почему опилки могут навредить вашим растениям

3:21
Садоводство » Советы

Опилки и древесная стружка — популярный материал для использования в саду и на даче. Они могут служить мульчей, улучшать структуру почвы, активно применяются в компостировании, а также используются для утепления и создания дорожек. Однако у этого материала есть свои недостатки, о которых стоит знать. 

Опилки
Фото: Own work by Przykuta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Опилки

Проблемы с кислотностью почвы

Одним из главных недостатков опилок является их способность повышать кислотность почвы. Древесные материалы, особенно если они сырые, могут ухудшать условия для роста растений, которые предпочитают нейтральную или слабощелочную почву. Если у вас на даче растут культуры, чувствительные к изменениям pH, такие как картофель или сельдерей, лучше избегать использования опилок в качестве мульчи или добавки в почву.

Замедление разложения и поглощение азота

При разложении опилки могут связывать доступный азот из почвы, что может негативно сказаться на растениях. Это явление известно как "азотное угнетение". Если у вас запланировано высадить быстрорастущие и требовательные к питательным веществам растения, такие как кукуруза или тыква, лучше отказаться от использования свежих опилок, чтобы не вызвать дефицит азота.

Наличие химических веществ

Опилки, особенно если они получены из обработанных древесин (например, крашенные или пропитанные), могут содержать химические вещества. Такие добавки могут оказать негативное воздействие на растения и почвенную экосистему, а также привести к загрязнению гидросистемы. Если вы не уверены в источнике древесины, лучше избегать её использования.

Влага и гниение

Опилки могут удерживать влагу и стать благоприятной средой для развития грибков и плесени, особенно при избыточной влажности. Это может привести к возникновению заболеваний у растений. Если ваш участок подвержен переувлажнению, лучше найти другие варианты мульчирования и почвопокрытия, такие как солома или сосновые шишки.

Паразиты и вредители

Сырой древесный материал может стать убежищем для вредителей, таких как мыши или слизни. В таких ситуациях, особенно если вы планируете выращивание овощей или других съедобных культур, использование опилок может навредить вашим растениям.

Эстетические соображения

Для некоторых садоводов внешний вид — это также важный аспект. Опилки могут выглядеть не так привлекательно, как другие мульчи, такие как кора деревьев, декоративные камни или травы. Если ваша цель — создать аккуратный и эстетичный ландшафт, лучше выбирать более красивые и устойчивые покрытия.

Хотя опилки и древесная стружка могут быть полезными в определённых случаях, у них есть свои недостатки. Прежде чем использовать этот материал, тщательно оцените свои конкретные условия и цели. Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленных ситуаций, возможно, стоит рассмотреть другие методы обеспечения здорового роста ваших растений. В конечном счёте, лучшая мульча — это та, которая отвечает потребностям вашего сада и способствует его развитию.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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