Пасынки атакуют! Спасите помидоры, пока не стало поздно

Большинство дачников уверены: главное — полив и удобрения. Но есть один незаметный шаг, который буквально творит чудеса с урожаем томатов. Секрет кроется в пасынковании.
Боковые побеги, появляющиеся между основным стеблем и ветками, отнимают у растения силы. Вместо того чтобы тратить энергию на рост плодов, томат "разбрасывается" на зелень. Поэтому побеги нужно вовремя удалять.
Идеальный момент — когда пасынки достигают 3-5 см. В этом возрасте они ещё мягкие и легко убираются руками. Главное — не путать их с кистями бутонов: те всегда направлены вверх.
Для удаления:
Ранки можно присыпать древесной золой. Это не только антисептик, но и стимулятор заживления. Особенно важно следить за кустами в теплице — там побеги растут активнее. Проверку следует делать каждые 3-4 дня.
Удалять нужно аккуратно. Слишком много — и куст замедлит рост. Оптимально оставить 1-2 стебля. Некоторые сорта, например детерминантные, вообще не нуждаются в пасынковании — это стоит уточнить заранее.
Новичкам поможет хитрость: повесьте на первый удалённый побег ленточку — потом проще отличить, где что.
Уже через неделю вы заметите: кусты стали мощнее, листья гуще, а плоды — наливные и мясистые.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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