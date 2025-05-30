Пасынки атакуют! Спасите помидоры, пока не стало поздно

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Большинство дачников уверены: главное — полив и удобрения. Но есть один незаметный шаг, который буквально творит чудеса с урожаем томатов. Секрет кроется в пасынковании.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты

Что это такое

Боковые побеги, появляющиеся между основным стеблем и ветками, отнимают у растения силы. Вместо того чтобы тратить энергию на рост плодов, томат "разбрасывается" на зелень. Поэтому побеги нужно вовремя удалять.

Когда и как обрывать

Идеальный момент — когда пасынки достигают 3-5 см. В этом возрасте они ещё мягкие и легко убираются руками. Главное — не путать их с кистями бутонов: те всегда направлены вверх.

Для удаления:

Делайте это утром, пока нет жары.

Прижмите побег к основанию большим пальцем и сдвиньте вбок.

Если стебель затвердел — используйте чистые садовые ножницы.

Что делать после

Ранки можно присыпать древесной золой. Это не только антисептик, но и стимулятор заживления. Особенно важно следить за кустами в теплице — там побеги растут активнее. Проверку следует делать каждые 3-4 дня.

Не переусердствуйте

Удалять нужно аккуратно. Слишком много — и куст замедлит рост. Оптимально оставить 1-2 стебля. Некоторые сорта, например детерминантные, вообще не нуждаются в пасынковании — это стоит уточнить заранее.

Новичкам поможет хитрость: повесьте на первый удалённый побег ленточку — потом проще отличить, где что.

Уже через неделю вы заметите: кусты стали мощнее, листья гуще, а плоды — наливные и мясистые.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

