Цветущий шпион с юга пробрался в дачные участки — его вкус сбивает с толку

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы думаете, что экзотические фрукты растут только в джунглях, приготовьтесь удивиться. Один кустарник с ароматными плодами и потрясающими цветами уже давно "переехал" в наши сады и чувствует себя вполне комфортно. Это фейхоа — растение с южноамериканскими корнями, вкусом ананаса и клубники, и настоящим ботаническим шармом.

Фейхоа в деталях: что это за фрукт

Под латинским названием Acca sellowiana скрывается вечнозелёный куст, родом из Бразилии, Уругвая, Колумбии и Аргентины. В естественных условиях он достигает до 7 метров, но в саду обычно ведёт себя скромнее и компактнее.

Его листья плотные и блестящие, снаружи тёмно-зелёные, а снизу — светлые и бархатистые. Весной растение покрывается невероятными цветами: мясистыми бело-розовыми лепестками и ярко-красными тычинками. Эти цветки не только красивы, но и съедобны! Их сладковато-пряный вкус с нотками корицы делает их идеальными для салатов.

Как вырастить фейхоа у себя во дворе

Фейхоа неприхотлива, если вы живёте в регионе с мягким климатом. Она отлично переносит понижение температуры и не требует особого ухода. Главное — выбрать для неё солнечное место и соблюдать умеренность в поливе. Важно учитывать жизненный цикл растения, особенно в первые годы — при правильной экспозиции оно быстро приживётся и начнёт радовать не только цветами, но и плодами.

Ароматные плоды созревают к осени и обладают ярким вкусом, который трудно перепутать с чем-либо другим. Фейхоа — это не просто экзотика, это гастрономическое открытие, которое можно вырастить прямо у себя в саду.

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