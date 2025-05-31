Одна грядка — два врага: почему кабачки не переносят тыкв

Они кажутся идеальной парой: похожи по виду, любят одно и то же, растут бок о бок. Но за внешним сходством кабачков и тыкв скрывается борьба — тихая, но беспощадная. И если посадить их рядом, грядку может ждать катастрофа.
Обе культуры — родственники из семейства тыквенных. Их цветки привлекают одних и тех же насекомых. Казалось бы, ничего страшного. Но на деле это значит одно — перекрёстное опыление.
Пыльца от тыквы попадает на кабачки — и вместо ровных зелёных плодов вырастают мутанты с толстой кожей, горькой мякотью и бугристой формой.
Тыквы тоже страдают: становятся водянистыми, теряют размер.
А семена таких гибридов больше никуда не годятся.
У тыквы — мощные, агрессивные корни, у кабачков — поскромнее. И в борьбе за влагу и питание побеждает тот, кто глубже.
Результат? Кабачки голодают. Цветение вяло, плоды мельчают, куст выглядит обиженным на весь мир.
Мучнистая роса, бактериальная гниль, антракноз — всё это мгновенно перекидывается с тыквы на кабачок и обратно. Заболела одна — вторая долго не протянет.
Добавим сюда тлю, клещей, слизней — и получаем полное поражение. Инсектициды спасают ненадолго, а плоды после обработки уже не хочется есть.
Так вы не только сохраните урожай, но и не дадите сортам выродиться.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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