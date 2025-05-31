Одна грядка — два врага: почему кабачки не переносят тыкв

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Они кажутся идеальной парой: похожи по виду, любят одно и то же, растут бок о бок. Но за внешним сходством кабачков и тыкв скрывается борьба — тихая, но беспощадная. И если посадить их рядом, грядку может ждать катастрофа.

Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тыква

Опыление, которое всё портит

Обе культуры — родственники из семейства тыквенных. Их цветки привлекают одних и тех же насекомых. Казалось бы, ничего страшного. Но на деле это значит одно — перекрёстное опыление.

Пыльца от тыквы попадает на кабачки — и вместо ровных зелёных плодов вырастают мутанты с толстой кожей, горькой мякотью и бугристой формой.

Тыквы тоже страдают: становятся водянистыми, теряют размер.

А семена таких гибридов больше никуда не годятся.

Война корней

У тыквы — мощные, агрессивные корни, у кабачков — поскромнее. И в борьбе за влагу и питание побеждает тот, кто глубже.

Результат? Кабачки голодают. Цветение вяло, плоды мельчают, куст выглядит обиженным на весь мир.

Общие враги — общие болезни

Мучнистая роса, бактериальная гниль, антракноз — всё это мгновенно перекидывается с тыквы на кабачок и обратно. Заболела одна — вторая долго не протянет.

Добавим сюда тлю, клещей, слизней — и получаем полное поражение. Инсектициды спасают ненадолго, а плоды после обработки уже не хочется есть.

Как избежать конфликта

Разнесите грядки. Минимум 5 метров между посадками.

Минимум 5 метров между посадками. Высадите "кулисные" культуры. Кукуруза, подсолнухи или фасоль — отличный щит от насекомых.

Кукуруза, подсолнухи или фасоль — отличный щит от насекомых. Меняйте места посадки. Возвращайте тыквенные на старое место только через 3-4 года.

Возвращайте тыквенные на старое место только через 3-4 года. Улучшайте почву. Осенью перекапывайте с компостом и сидератами — особенно важно для капризных кабачков.

Так вы не только сохраните урожай, но и не дадите сортам выродиться.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



