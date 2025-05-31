Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый тренд в Южной Корее: продукты с истекающим сроком годности становятся популярными среди покупателей
Гиперкубы против ошибок: как тессеракты спасают квантовые компьютеры
Каждый пятый не знает, как начать планировать путешествие в новое место
Вкус лета уже в июне: ранние помидоры, которые поспеют уже в начале сезона
Брэд Питт впервые за 9 лет высказался о разводе с Анджелиной Джоли
Удаляем тональник без паники: проверенные методы и неожиданные хитрости
Легенда для избранных: уникальный родстер Lamborghini Diablo VT 1999 года выставлен на аукцион
Малосольные огурчики за час — и вкус такой, будто неделю мариновались
30 змей, сова и белки в одной квартире — и никто не съел кота

Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться

Садоводство

Жёлтые листья на огурцах — это не просто досадная мелочь, а крик о помощи. И чем раньше вы услышите его, тем выше шанс сохранить урожай.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Чаще всего проблема кроется в нехватке микроэлементов, грибковых болезнях или резких скачках температуры. А ещё - в переусердствовании с химией. Подкормки работают не сразу, а фунгициды, хоть и эффективны, остаются в плодах.

Но выход есть — пищевой соде давно нашли применение в огороде, и не зря.

Сода как щит от грибков

Сода создаёт на листьях щелочную среду, в которой патогены — как в пустыне. Грибки больше не размножаются. Уже после двух обработок с интервалом в 5 дней исчезают:

  • мучнистая роса,

  • кладоспориоз,

  • корневая гниль.

И это только начало.

Как приготовить рабочий раствор

Состав прост, как салат:

  • 2 ст. ложки соды,

  • 1 ст. ложка жидкого мыла,

  • 5 литров тёплой воды.

Мыло помогает составу прилипнуть к листве и дольше работать. Обрабатывать нужно рано утром, пока солнце не припекает.

Бонусы, о которых мало кто знает

  • Плоды становятся плотнее и теряют горечь — стресс снимается, вкус возвращается.

  • Отпугиваются тля и паутинный клещ, которые обожают ослабленные растения.

Если через неделю листья снова начали желтеть — усилите раствор: добавьте 1 ч. ложку йода. Он усилит антисептическое действие и восстановит баланс.

Главное — не переборщить. Избыток соды навредит корням. Лучше меньше, но вовремя.

Метод безопасен и для теплиц, и для грядок. Только в открытом грунте после дождя обработку нужно повторить.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Трамп взорвал Белый дом: назвал главного упрямца конфликта на Украине
Мир. Новости мира
Трамп взорвал Белый дом: назвал главного упрямца конфликта на Украине Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Лондон готовится объявить Россию непосредственной и серьёзной угрозой Великобритании Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Малосольные огурчики за час — и вкус такой, будто неделю мариновались
30 змей, сова и белки в одной квартире — и никто не съел кота
Погружение в ландшафтные тайны: три итальянских сада попали в престижный список New York Times
Грязь затаилась внизу окна — и строит планы против вашей чистоты
Мазали лицо — пострадали почки: как баночка красоты стала угрозой
Актриса Лиза Моряк объяснила, почему не смогла кормить грудью младшую дочь
АвтоВАЗ хочет отменить кредиты — и дать скидку сразу
Просто добавьте это — и полезное питание начнёт радовать
Нейросеть научили создавать бизнес-процессы — и вот к чему это приведёт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.