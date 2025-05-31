Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться

Жёлтые листья на огурцах — это не просто досадная мелочь, а крик о помощи. И чем раньше вы услышите его, тем выше шанс сохранить урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Чаще всего проблема кроется в нехватке микроэлементов, грибковых болезнях или резких скачках температуры. А ещё - в переусердствовании с химией. Подкормки работают не сразу, а фунгициды, хоть и эффективны, остаются в плодах.

Но выход есть — пищевой соде давно нашли применение в огороде, и не зря.

Сода как щит от грибков

Сода создаёт на листьях щелочную среду, в которой патогены — как в пустыне. Грибки больше не размножаются. Уже после двух обработок с интервалом в 5 дней исчезают:

мучнистая роса,

кладоспориоз,

корневая гниль.

И это только начало.

Как приготовить рабочий раствор

Состав прост, как салат:

2 ст. ложки соды,

1 ст. ложка жидкого мыла,

5 литров тёплой воды.

Мыло помогает составу прилипнуть к листве и дольше работать. Обрабатывать нужно рано утром, пока солнце не припекает.

Бонусы, о которых мало кто знает

Плоды становятся плотнее и теряют горечь — стресс снимается, вкус возвращается.

Отпугиваются тля и паутинный клещ, которые обожают ослабленные растения.

Если через неделю листья снова начали желтеть — усилите раствор: добавьте 1 ч. ложку йода. Он усилит антисептическое действие и восстановит баланс.

Главное — не переборщить. Избыток соды навредит корням. Лучше меньше, но вовремя.

Метод безопасен и для теплиц, и для грядок. Только в открытом грунте после дождя обработку нужно повторить.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

