Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться

Жёлтые листья на огурцах — это не просто досадная мелочь, а крик о помощи. И чем раньше вы услышите его, тем выше шанс сохранить урожай.
Чаще всего проблема кроется в нехватке микроэлементов, грибковых болезнях или резких скачках температуры. А ещё - в переусердствовании с химией. Подкормки работают не сразу, а фунгициды, хоть и эффективны, остаются в плодах.
Но выход есть — пищевой соде давно нашли применение в огороде, и не зря.
Сода создаёт на листьях щелочную среду, в которой патогены — как в пустыне. Грибки больше не размножаются. Уже после двух обработок с интервалом в 5 дней исчезают:
мучнистая роса,
кладоспориоз,
корневая гниль.
И это только начало.
Состав прост, как салат:
2 ст. ложки соды,
1 ст. ложка жидкого мыла,
5 литров тёплой воды.
Мыло помогает составу прилипнуть к листве и дольше работать. Обрабатывать нужно рано утром, пока солнце не припекает.
Плоды становятся плотнее и теряют горечь — стресс снимается, вкус возвращается.
Отпугиваются тля и паутинный клещ, которые обожают ослабленные растения.
Если через неделю листья снова начали желтеть — усилите раствор: добавьте 1 ч. ложку йода. Он усилит антисептическое действие и восстановит баланс.
Главное — не переборщить. Избыток соды навредит корням. Лучше меньше, но вовремя.
Метод безопасен и для теплиц, и для грядок. Только в открытом грунте после дождя обработку нужно повторить.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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