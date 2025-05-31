Лоза колдует — а вы действуйте: три обработки для винограда, которые всё меняют

Кажется, будто виноград сам решает, сколько кистей оставить — сколько выдать, сколько "урезать". Но опытные садоводы знают: в июне можно взять ситуацию в свои руки.
Именно сейчас лоза закладывает будущий урожай. Формируются завязи, растут побеги, накапливаются силы. А вот ошибка в этот момент — и всё: вместо налитых гроздей получаем мелочь на пустых кистях.
Секрет — в трёх простых обработках. Они работают как природный допинг и позволяют лозе не просто выжить, а порадовать.
1. Йод — и никакой грибок
Влажный июнь — праздник для милдью и оидиума. Но вместо тяжёлой химии можно применить проверенное средство: 10 капель йода на 10 л воды.
Йод не только сдерживает споры, но и укрепляет лист: он становится плотнее, темнее, активнее фотосинтезирует. Плюс — меньше ос, они запах не переносят.
2. Подкормка по листу — питание напрямую
Бор и магний — то, чего лозе в июне особенно не хватает. Через корни усваивается плохо, а вот по листу — мгновенно.
Раствор: 5 г борной кислоты + 3 г сульфата магния на 10 л воды. Опрыскивать — только вечером.
Бор ускоряет опыление, завязей становится больше. Магний не даёт листьям желтеть и поддерживает обмен.
3. Зола — основа вкуса и силы
Калий из древесной золы делает ягоды сладкими, а кисти — плотными. Стакан золы заливают 5 л воды и настаивают сутки.
Первый раз — после цветения. Через 10 дней — повтор.
Важно не тянуть.
Если опоздать, грибок атакует, а ягоды станут кислыми. Начнёте вовремя — и в июле увидите результат: крупные, яркие, сладкие грозди, а не жидкая "борода" на лозе.
Метод подходит всем сортам, а для столовых — дозу увеличивают на 20%.
Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
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