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Лоза колдует — а вы действуйте: три обработки для винограда, которые всё меняют

2:07
Садоводство

Кажется, будто виноград сам решает, сколько кистей оставить — сколько выдать, сколько "урезать". Но опытные садоводы знают: в июне можно взять ситуацию в свои руки.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Именно сейчас лоза закладывает будущий урожай. Формируются завязи, растут побеги, накапливаются силы. А вот ошибка в этот момент — и всё: вместо налитых гроздей получаем мелочь на пустых кистях.

Секрет — в трёх простых обработках. Они работают как природный допинг и позволяют лозе не просто выжить, а порадовать.

1. Йод — и никакой грибок

Влажный июнь — праздник для милдью и оидиума. Но вместо тяжёлой химии можно применить проверенное средство: 10 капель йода на 10 л воды.

Йод не только сдерживает споры, но и укрепляет лист: он становится плотнее, темнее, активнее фотосинтезирует. Плюс — меньше ос, они запах не переносят.

2. Подкормка по листу — питание напрямую

Бор и магний — то, чего лозе в июне особенно не хватает. Через корни усваивается плохо, а вот по листу — мгновенно.
Раствор: 5 г борной кислоты + 3 г сульфата магния на 10 л воды. Опрыскивать — только вечером.

Бор ускоряет опыление, завязей становится больше. Магний не даёт листьям желтеть и поддерживает обмен.

3. Зола — основа вкуса и силы

Калий из древесной золы делает ягоды сладкими, а кисти — плотными. Стакан золы заливают 5 л воды и настаивают сутки.
Первый раз — после цветения. Через 10 дней — повтор.

Важно не тянуть.

Если опоздать, грибок атакует, а ягоды станут кислыми. Начнёте вовремя — и в июле увидите результат: крупные, яркие, сладкие грозди, а не жидкая "борода" на лозе.

Метод подходит всем сортам, а для столовых — дозу увеличивают на 20%.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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