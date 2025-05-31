Цвела, пахла — и вдруг пожелтела: что петунии не понравилось в вашем уходе

Каждый дачник знает: если у петунии пожелтели листья — это тревожный сигнал. Казалось бы, неприхотливое растение, а вдруг теряет яркость, словно выцвело. Что пошло не так и как её оживить?
Петунии обожают за яркое цветение и лёгкий уход. Они легко приживаются, могут расти на солнце и в полутени, даже кратковременные заморозки до -3 °C переносят стойко. Многие сорта умеют сами избавляться от увядших цветков, а разнообразие оттенков — от белого до пурпурного в крапинку — радует глаз всё лето, сообщает 5398429 — 56orb. ru.
Но стоит что-то пойти не так — и вместо красоты остаётся желтоватая печаль.
Причин может быть несколько, и не всегда они очевидны. Часто виноват:
Сильный ветер. Он травмирует листья, нарушая фотосинтез, и ускоряет испарение влаги.
Ошибки в поливе. Как пересушка, так и переувлажнение вредят корням.
Бедная почва. Недостаток азота, калия или железа тут же сказывается на листве.
Жара или тень. Петунии любят свет, но и перегрев им не по вкусу.
Болезни и вредители. Без регулярных осмотров их можно пропустить.
Советы от садоводов: добавление перлита в грунт повышает приживаемость рассады почти на треть. А прищипка побегов и удаление старых цветов продлевают цветение и сохраняют форму куста.
Каждая петуния — с характером. Но если найти к ней подход, она снова заиграет яркими красками.
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?