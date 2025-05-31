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Цвела, пахла — и вдруг пожелтела: что петунии не понравилось в вашем уходе

2:33
Садоводство

Каждый дачник знает: если у петунии пожелтели листья — это тревожный сигнал. Казалось бы, неприхотливое растение, а вдруг теряет яркость, словно выцвело. Что пошло не так и как её оживить?

Петунии
Фото: flickr.com by Peter Balcerzak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Петунии

Красавица с характером

Петунии обожают за яркое цветение и лёгкий уход. Они легко приживаются, могут расти на солнце и в полутени, даже кратковременные заморозки до -3 °C переносят стойко. Многие сорта умеют сами избавляться от увядших цветков, а разнообразие оттенков — от белого до пурпурного в крапинку — радует глаз всё лето, сообщает 5398429 — 56orb. ru.

Но стоит что-то пойти не так — и вместо красоты остаётся желтоватая печаль.

Что вызывает пожелтение

Причин может быть несколько, и не всегда они очевидны. Часто виноват:

  • Сильный ветер. Он травмирует листья, нарушая фотосинтез, и ускоряет испарение влаги.

  • Ошибки в поливе. Как пересушка, так и переувлажнение вредят корням.

  • Бедная почва. Недостаток азота, калия или железа тут же сказывается на листве.

  • Жара или тень. Петунии любят свет, но и перегрев им не по вкусу.

  • Болезни и вредители. Без регулярных осмотров их можно пропустить.

Что делать

  • Проверьте землю. Если бедная — добавьте удобрения. Петунии любят подкормки с азотом и микроэлементами.
  • Наладьте полив. Поливайте только после подсыхания верхнего слоя. Вода — мягкая, без хлора.
  • Защитите от ветра. Установите экран или пересадите в более укромное место.
  • Осмотрите растение. Удалите повреждённые листья, проверьте на вредителей.
  • Попробуйте пересадку. Иногда новое место и свежий грунт делают чудеса.
  • Опрыскайте аммиаком. 1 мл нашатырного спирта на 5 л воды — для реанимации при сухом воздухе.

Советы от садоводов: добавление перлита в грунт повышает приживаемость рассады почти на треть. А прищипка побегов и удаление старых цветов продлевают цветение и сохраняют форму куста.

Каждая петуния — с характером. Но если найти к ней подход, она снова заиграет яркими красками.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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