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Удобрение из холодильника: что делает молоко с вашим огородом — и почему это работает

2:24
Садоводство

Вы знали, что обычное молоко может стать секретным оружием в саду? Домашнее молоко — не просто напиток, а мощное удобрение, которое помогает растениям расти быстрее и крепче. Особенно важно применять его вместе с кальцием — элементом, который отвечает за здоровое развитие корней и защиту от болезней.

Полив
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полив

Кальций — невидимый герой цветения

Кальций трудно усваивается растениями, поэтому его нужно вносить вовремя — через 10-15 дней после посадки, в период активного цветения. Если этот этап пропустить, вернуть упущенное будет сложно, а плоды могут пострадать от вершинной гнили и гниения. Молоко помогает насытить растения этим важным элементом.

Домашнее молоко и яичная скорлупа: натуральная защита и питание

Используйте смесь домашнего некипяченого молока и воды, в которой настаивалась измельчённая яичная скорлупа — это натуральный кальциевый коктейль для растений. Молоко образует тонкую защитную плёнку на листьях, снижая вред от болезней и вредителей. Оно богато кальцием, калием, магнием и фосфором — всё, что нужно вашим растениям для крепкого здоровья.

Как приготовить эликсир для огорода

Разведите 1 литр молока на 5–10 литров воды. Для усиления эффекта добавьте в раствор настой крапивы и окопника — по 2 литра на 10-литровый опрыскиватель. Растения начнут расти, как на дрожжах!

Отдельно приготовьте воду с яичной скорлупой: измельчите скорлупу 4-5 яиц, залейте 2 литрами воды, настаивайте неделю, периодически помешивая. Затем процедите и переложите в опрыскиватель — этот состав повысит устойчивость ваших овощей к стрессам.

Когда и почему важно добавлять кальций

Для томатов, перцев и огурцов кальций особенно важен в период вегетации. После окончания цветения дополнительные подкормки уже не так эффективны для качества плодов.

Осторожно: вредители уже в пути

Сейчас стоит внимательно осмотреть овощи на наличие белой тли-бабочки (Trialeurodes vaporariorum), особенно в теплицах. Этот вредитель быстро размножается и требует грамотной защиты — не откладывайте борьбу.

Уточнения

Ле́йка — сосуд для поливки растений. Лейка — простейший инструмент для капельного полива. Современные системы капельного и микрокапельного орошения более сложны, но и более эффективны.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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