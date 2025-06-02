Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не упустите шанс: 8 овощей для посадки в начале лета — соберите урожай уже этой осенью
Советские рестораны: особый мир гастрономии и этикета
Электрическая доступность: Россия оказалась в верхней части рейтинга Европы
Лестница на второй этаж может удивить — не каждый выберет такую конструкцию
Я опешила: Мария Погребняк рассказала о жалобах сына на детскую травму
Новый спорт в российских школах: этот предмет могут ввести в программу
Звучит круто, а на деле — бесполезно: 5 опций, которые не стоят переплаты
Ариана Гранде штурмует комедию: поп-дива станет невесткой Де Ниро в Знакомстве с родителями 4
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10

Секрет богатого урожая картофеля, который забыли даже профессиональные огородники

2:40
Садоводство

Вам кажется, что выращивание картофеля — давно изученный процесс без сюрпризов? Ошибаетесь! Самый простой и результативный способ получить щедрый урожай — это давно забытый приём наших предков из XIX века: посадка картофеля под солому. Этот метод экономит силы и время, при этом даёт отличные плоды.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Что такое мульчирование и почему это работает

Мульчирование — это покрытие почвы слоем органических материалов, таких как солома, под которыми выращиваются растения. Картофель выкладывают на поверхность почвы, слегка присыпают клубни землей, а сверху насыпают слой соломы толщиной 30-50 см. Это позволяет сохранять влагу, сокращает прополку и практически исключает необходимость окучивания.

Под соломой почва остаётся влажной, а углекислый газ, выделяющийся при разложении соломы, стимулирует развитие полезных микроорганизмов и дождевых червей — отличных помощников огородника.

Какие материалы подходят для мульчи

Выбирая мульчирующий материал, учитывайте его влияние на кислотность почвы:

  • Солома повышает кислотность, подходит для нейтральных и щелочных грунтов. Чтобы избежать дисбаланса, стоит добавить азотные удобрения или смешать с перепревшим навозом.

  • Компост нейтрален и обогащает почву полезными веществами.

  • Опилки и кора подкисляют землю, их лучше компостировать минимум год.

  • Торф хорошо разрыхляет глину, но сильно нагревается и требует осторожности.

  • Свежескошенная трава насыщает почву азотом, но требует просушки и очистки от семян сорняков.

Как правильно посадить картофель под солому

Выберите ровный и прогретый участок. Разложите семенные клубни рядами, немного присыпьте почвой, чтобы они быстрее проросли и не позеленели. Затем покройте слоем соломы около 30-50 см.

Если хотите получить ранний картофель, заранее проращивайте клубни за 2-3 недели, смешивая их с влажной землей, торфом или опилками и оставляя на свету.

Преимущества и советы по уходу

Под таким укрытием клубни крупные, ровные и располагаются почти на поверхности — копать их легко, без лопаты. Кроме того, этот способ улучшает структуру почвы, особенно на тяжелых глинистых участках.

Если мульчи мало, сажайте клубни в лунки с тонким слоем земли и накрывайте соломой — это сэкономит материал.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Садоводство, цветоводство
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Садоводство, цветоводство
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Последние материалы
Не упустите шанс: 8 овощей для посадки в начале лета — соберите урожай уже этой осенью
Советские рестораны: особый мир гастрономии и этикета
Электрическая доступность: Россия оказалась в верхней части рейтинга Европы
Лестница на второй этаж может удивить — не каждый выберет такую конструкцию
Я опешила: Мария Погребняк рассказала о жалобах сына на детскую травму
Новый спорт в российских школах: этот предмет могут ввести в программу
Звучит круто, а на деле — бесполезно: 5 опций, которые не стоят переплаты
Ариана Гранде штурмует комедию: поп-дива станет невесткой Де Ниро в Знакомстве с родителями 4
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Миконос не только для вечеринок: откройте для себя его скрытую историю и традиции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.