Секрет богатого урожая картофеля, который забыли даже профессиональные огородники

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вам кажется, что выращивание картофеля — давно изученный процесс без сюрпризов? Ошибаетесь! Самый простой и результативный способ получить щедрый урожай — это давно забытый приём наших предков из XIX века: посадка картофеля под солому. Этот метод экономит силы и время, при этом даёт отличные плоды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Что такое мульчирование и почему это работает

Мульчирование — это покрытие почвы слоем органических материалов, таких как солома, под которыми выращиваются растения. Картофель выкладывают на поверхность почвы, слегка присыпают клубни землей, а сверху насыпают слой соломы толщиной 30-50 см. Это позволяет сохранять влагу, сокращает прополку и практически исключает необходимость окучивания.

Под соломой почва остаётся влажной, а углекислый газ, выделяющийся при разложении соломы, стимулирует развитие полезных микроорганизмов и дождевых червей — отличных помощников огородника.

Какие материалы подходят для мульчи

Выбирая мульчирующий материал, учитывайте его влияние на кислотность почвы:

Солома повышает кислотность, подходит для нейтральных и щелочных грунтов. Чтобы избежать дисбаланса, стоит добавить азотные удобрения или смешать с перепревшим навозом.

Компост нейтрален и обогащает почву полезными веществами.

Опилки и кора подкисляют землю, их лучше компостировать минимум год.

Торф хорошо разрыхляет глину, но сильно нагревается и требует осторожности.

Свежескошенная трава насыщает почву азотом, но требует просушки и очистки от семян сорняков.

Как правильно посадить картофель под солому

Выберите ровный и прогретый участок. Разложите семенные клубни рядами, немного присыпьте почвой, чтобы они быстрее проросли и не позеленели. Затем покройте слоем соломы около 30-50 см.

Если хотите получить ранний картофель, заранее проращивайте клубни за 2-3 недели, смешивая их с влажной землей, торфом или опилками и оставляя на свету.

Преимущества и советы по уходу

Под таким укрытием клубни крупные, ровные и располагаются почти на поверхности — копать их легко, без лопаты. Кроме того, этот способ улучшает структуру почвы, особенно на тяжелых глинистых участках.

Если мульчи мало, сажайте клубни в лунки с тонким слоем земли и накрывайте соломой — это сэкономит материал.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

