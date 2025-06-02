Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый дорогой переезд Кэрри Брэдшоу: что её ждёт в новом доме?
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Продажи XCITE и Vesta встали: в чём промах АвтоВАЗа
Тихая революция на губах: макияж, который привлекает взгляды в лучших традициях
Лимонный бум: этот цитрус затмил яблоко в рейтинге самых полезных продуктов
Как мегалодон съедал 100 000 калорий в день? Удивительные факты о рационе древней акулы
Гофрированные розы: секреты идеального ухода, чтобы они цвели весь сезон
Это как зубы починить: Анна Ковальчук объяснила, как относится к пластике
Иностранные компании и российские мультперсонажи: кто победит в борьбе за лицензии

Подвесные корзины оживают: яркие цветы, которые преобразят ваш балкон в летний рай

2:20
Садоводство

Подвесные корзины — это не просто украшение, а настоящий арт-объект в вертикальном пространстве вашего сада или балкона. Цветы в них словно парят в воздухе, привлекая взгляд и создавая настроение. Мы расскажем, какие растения идеально подойдут для таких композиций, и как ухаживать за ними, чтобы они радовали цветением всё лето.

цветы в подвесной корзине
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
цветы в подвесной корзине

Самые выносливые растения для подвесных корзин

Лантана - долгожитель среди однолетников. Она легко переносит жару и засуху, цветет с конца весны до первых заморозков. Пышные каскады лавандовых цветов с белой серединкой — настоящее украшение для вашей корзины.

Новогвинейский бальзамин - король тенистых мест. Его крупные яркие цветы и темно-зеленые или пурпурные листья делают его заметным акцентом. Этот бальзамин стойко переносит влажность и болезни, что идеально для разнообразных климатов.

Петуния - любимец садоводов за яркие волнистые цветки и стойкость к жаре. Чтобы усилить цветение, середину лета стоит устроить "стрижку" — обрезать побеги для роста новых.

Клубневая бегония - изящный выбор для мягкого климата. Цветет с весны до осени, радуя не только яркими, но и ароматными цветами. Махровые сорта с бархатистыми листьями создают роскошный вид.

Герань - неприхотливый и устойчивый к засухе вариант. Ее бархатистые цветы на крепких стеблях хорошо смотрятся в корзинах, а регулярный полив и удаление увядших цветков поддерживают пышность.

Сцевола - нежная, но выносливая звезда. Ее веерообразные цветки в оттенках синего, розового и белого не требуют обрезки и устойчивы к засухе, идеально подходят для новичков.

Калибрахоа, или "миллион колокольчиков", удивляет разнообразием оттенков и способна радовать цветением до морозов. Её легко подстригать, что стимулирует новую волну цветов.

Фуксия - изысканный выбор для тенистых уголков. Цветы в розовых, красных и фиолетовых тонах свисают элегантными гирляндами, а легкая обрезка продлевает период цветения.

Уточнения

Пету́ния — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра. Происходит из тропических регионов Южной Америки, главным образом Бразилии, в естественных условиях растёт в Парагвае, Боливии, Аргентине и Уругвае. Один вид, Petunia parviflora Juss. встречается в Северной Америке.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Садоводство, цветоводство
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент Аудио 
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели
Авто
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Последние материалы
Подвесные корзины оживают: яркие цветы, которые преобразят ваш балкон в летний рай
Продажи XCITE и Vesta встали: в чём промах АвтоВАЗа
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Тихая революция на губах: макияж, который привлекает взгляды в лучших традициях
Лимонный бум: этот цитрус затмил яблоко в рейтинге самых полезных продуктов
Как мегалодон съедал 100 000 калорий в день? Удивительные факты о рационе древней акулы
Гофрированные розы: секреты идеального ухода, чтобы они цвели весь сезон
Это как зубы починить: Анна Ковальчук объяснила, как относится к пластике
Иностранные компании и российские мультперсонажи: кто победит в борьбе за лицензии
Авиацию ждут перемены: новый материал изменит транспортные расходы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.