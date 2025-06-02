Подвесные корзины оживают: яркие цветы, которые преобразят ваш балкон в летний рай

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подвесные корзины — это не просто украшение, а настоящий арт-объект в вертикальном пространстве вашего сада или балкона. Цветы в них словно парят в воздухе, привлекая взгляд и создавая настроение. Мы расскажем, какие растения идеально подойдут для таких композиций, и как ухаживать за ними, чтобы они радовали цветением всё лето.

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Самые выносливые растения для подвесных корзин

Лантана - долгожитель среди однолетников. Она легко переносит жару и засуху, цветет с конца весны до первых заморозков. Пышные каскады лавандовых цветов с белой серединкой — настоящее украшение для вашей корзины.

Новогвинейский бальзамин - король тенистых мест. Его крупные яркие цветы и темно-зеленые или пурпурные листья делают его заметным акцентом. Этот бальзамин стойко переносит влажность и болезни, что идеально для разнообразных климатов.

Петуния - любимец садоводов за яркие волнистые цветки и стойкость к жаре. Чтобы усилить цветение, середину лета стоит устроить "стрижку" — обрезать побеги для роста новых.

Клубневая бегония - изящный выбор для мягкого климата. Цветет с весны до осени, радуя не только яркими, но и ароматными цветами. Махровые сорта с бархатистыми листьями создают роскошный вид.

Герань - неприхотливый и устойчивый к засухе вариант. Ее бархатистые цветы на крепких стеблях хорошо смотрятся в корзинах, а регулярный полив и удаление увядших цветков поддерживают пышность.

Сцевола - нежная, но выносливая звезда. Ее веерообразные цветки в оттенках синего, розового и белого не требуют обрезки и устойчивы к засухе, идеально подходят для новичков.

Калибрахоа, или "миллион колокольчиков", удивляет разнообразием оттенков и способна радовать цветением до морозов. Её легко подстригать, что стимулирует новую волну цветов.

Фуксия - изысканный выбор для тенистых уголков. Цветы в розовых, красных и фиолетовых тонах свисают элегантными гирляндами, а легкая обрезка продлевает период цветения.

Уточнения

Пету́ния — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра. Происходит из тропических регионов Южной Америки, главным образом Бразилии, в естественных условиях растёт в Парагвае, Боливии, Аргентине и Уругвае. Один вид, Petunia parviflora Juss. встречается в Северной Америке.



