Волшебство в каждом цветке: гипсофила — идеальный выбор для сада

Есть цветы, которые делают сад по-настоящему волшебным — создают иллюзию парящих облаков и дарят ощущение лёгкости и покоя. Гипсофила — как раз из таких растений. Её кружевные метёлки словно сотканы из воздуха, а каждый куст — маленький оазис нежности.
Ветви усеяны мелкими белыми или розовыми цветками, которые кажутся невесомыми
Цветение продолжается с середины лета и до осени, каждый день наполняя сад мягким светом
Кустики прекрасно сочетаются с розами, пионами, лилиями — добавляя любой композиции воздушное очарование
Неудивительно, что срезанные ветви гипсофилы любимы флористами — они украшают букеты и делают их по-настоящему романтичными.
Почва — лёгкая, с добавлением извести. Гипсофила любит нейтральную или слабощелочную среду.
Не выносит тяжёлые, кислые и сырые грунты.
Солнце — её лучший друг: выбирайте открытые, светлые участки.
Полив — только в засуху. Переувлажнение — враг гипсофилы.
Эта культура создана для тех, кто ценит минимализм в уходе. Её мощные корни сами находят влагу в глубине, а питательные вещества в большом количестве только мешают.
Пересаживать гипсофилу не стоит — выбирайте место сразу "на века": она может радовать вас до 20 лет!
На зиму молодым растениям потребуется укрытие, а взрослые прекрасно переносят морозы. Осенью обрежьте стебли, оставив около 10 см, и весной куст быстро восстановится.
Семенами: посев прямо в грунт или рассадой.
Черенками: используйте побеги длиной 10 см — укореняются они быстро и без проблем.
Деление куста — почти не даёт результата, не стоит тратить время.
Гипсофила — выбор тех, кто любит красоту без лишних хлопот. Посадите её однажды, и она будет радовать вас год за годом, превращая обычный уголок в настоящий сказочный пейзаж.
Качи́м или Гипсолю́бка (перевод-калька латинского именования лат. Gypsóphila), — род цветковых растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).
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