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Волшебство в каждом цветке: гипсофила — идеальный выбор для сада

2:21
Садоводство

Эти растения превращают ваш участок в сказочный пейзаж

Есть цветы, которые делают сад по-настоящему волшебным — создают иллюзию парящих облаков и дарят ощущение лёгкости и покоя. Гипсофила — как раз из таких растений. Её кружевные метёлки словно сотканы из воздуха, а каждый куст — маленький оазис нежности.

Гипсофила
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гипсофила

Почему гипсофила так завораживает

  • Ветви усеяны мелкими белыми или розовыми цветками, которые кажутся невесомыми

  • Цветение продолжается с середины лета и до осени, каждый день наполняя сад мягким светом

  • Кустики прекрасно сочетаются с розами, пионами, лилиями — добавляя любой композиции воздушное очарование

Неудивительно, что срезанные ветви гипсофилы любимы флористами — они украшают букеты и делают их по-настоящему романтичными.

Где и как сажать гипсофилу

  • Почва — лёгкая, с добавлением извести. Гипсофила любит нейтральную или слабощелочную среду.

  • Не выносит тяжёлые, кислые и сырые грунты.

  • Солнце — её лучший друг: выбирайте открытые, светлые участки.

  • Полив — только в засуху. Переувлажнение — враг гипсофилы.

Уход без хлопот

Эта культура создана для тех, кто ценит минимализм в уходе. Её мощные корни сами находят влагу в глубине, а питательные вещества в большом количестве только мешают.

  • Пересаживать гипсофилу не стоит — выбирайте место сразу "на века": она может радовать вас до 20 лет!

  • На зиму молодым растениям потребуется укрытие, а взрослые прекрасно переносят морозы. Осенью обрежьте стебли, оставив около 10 см, и весной куст быстро восстановится.

Как размножить

  • Семенами: посев прямо в грунт или рассадой.

  • Черенками: используйте побеги длиной 10 см — укореняются они быстро и без проблем.

  • Деление куста — почти не даёт результата, не стоит тратить время.

Гипсофила — выбор тех, кто любит красоту без лишних хлопот. Посадите её однажды, и она будет радовать вас год за годом, превращая обычный уголок в настоящий сказочный пейзаж.

Уточнения

Качи́м или Гипсолю́бка (перевод-калька латинского именования лат. Gypsóphila), — род цветковых растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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