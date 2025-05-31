Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электрический EX5 рвёт вверх — даже несмотря на падение спроса
Челси добился исторического успеха после триумфа в Конференц-лиге
Забытое средство, которое спасет ваш огород от болезней и вредителей
Один укус — и риск для жизни: это привычное блюдо может привести собаку к реанимации
Как дефект чеканки сделал 50 пенсов ценнее в 150 раз — удивительная история
Бивень в шесть килограммов: как обычный рыбак стал первооткрывателем
Вышли загорать — вернулись со штрафом: ошибка, которую совершают многие
8 секунд до аварии с электромобилем: что скрывает автопилот Tesla
Новые правила Аэрофлота: родители могут бесплатно переводить мили своих детей

Грядка превращается в пустыню: одна ошибка — и чеснок слабеет прямо на глазах

2:30
Садоводство

Чеснок кажется простым в выращивании, но каждый год многие дачники сталкиваются с одним и тем же разочарованием: мелкие головки, слабый аромат. В чём причина? Чаще всего — в маленьких ошибках, которые можно легко исправить.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

1. Выбор посадочного материала

Забудьте про магазинный чеснок — он часто обработан химикатами, чтобы долго храниться. Такие зубчики плохо приживаются и не подходят для вашего климата. Лучший вариант — местной селекции, проверенный соседями или на собственном участке.

2. Время посадки — ключ к успеху

Чеснок сажают осенью, до первых заморозков. Зубчики успеют укорениться, но не прорастут — так весной они тронутся в рост с полной силой.

3. Подготовка зубчиков — без фанатизма

  • Снимите только лишнюю шелуху — не обнажайте полностью!

  • Повреждённые зубцы пойдут в еду, а не в грядку.

4. Не загущайте посадку

Между зубчиками нужно 15 см, чтобы луковицы развились крупными. Загущение ведёт к тому, что головки остаются маленькими и слабыми.

5. Кончик вверх — это важно

Чеснок сажают кончиком вверх. Если перепутаете, росток может не пробиться или погибнуть.

6. Мульча — защита и питание

После посадки накройте грядку слоем органики (5-10 см). Мульча удержит влагу, защитит от морозов и не даст сорнякам задавить чеснок.

7. Полив и подкормка — с умом

  • Чеснок не любит избытка влаги — это провоцирует гниль. Поливайте умеренно, следите за состоянием почвы.

  • Весной и в начале лета внесите подкормку, но с азотными удобрениями осторожно: иначе пойдёт ботва, а не головки.

8. Своевременная уборка

Когда нижние листья начинают желтеть, значит, пора! Выкопайте чеснок и оставьте его сушиться в тени две недели. Только после этого обрезайте стебли — так урожай дольше сохранится.

Секрет крупного и ароматного чеснока — в внимании к деталям. Следуя этим простым правилам, вы превратите рутинную посадку в инвестицию в щедрый урожай. И пусть ваши грядки станут предметом зависти у соседей!

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес
Шоу-бизнес
Самый удобный и стильный аэропортный лук — повторяем за Дженнифер Лопес Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Новые правила Аэрофлота: родители могут бесплатно переводить мили своих детей
Как безопасно вернуться в форму после родов: 7 упражнений, которых стоит избегать
Трамп о помиловании P.Diddy: это не конкурс популярности
Мария Погребняк разорвала привычную жизнь: как за пять часов она разрушила дом ради детей
Это одно действие может заставить капусту завязаться — и это не подкормка
Эта специя делает то, чего не может дорогая техника — влага в панике
Ногти как соломинки? Один тюбик может превратить их в титан
Разрушаем мифы: 6 заблуждений о похудении, мешающих вам достичь цели
Mazda EZ-6 Sports Edition: спортивный стиль и высокотехнологичная начинка
Эти собаки живут дольше всех: 5 пород, которые могут прожить почти два десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.