Микрозелень за 7 дней: пошаговый план взращивания популярных мини-растений

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что, если свежая, хрустящая зелень с огромным запасом витаминов может расти прямо на вашей кухне? Даже в крошечной квартире, без капли земли! Микрозелень — это суперфуд, который превращает обычные блюда в праздник для глаз и здоровья.

Фото: Own work by Teogenesis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Микрозелень

Чем так полезна микрозелень

Через 7-10 дней после прорастания молодые ростки содержат в десятки раз больше витаминов, чем взрослые растения. Добавьте их в салат, смузи или бутерброд — и зарядите организм энергией!

Какие семена выбрать

Редис, рукола, горох, подсолнечник — каждый даёт свой вкус и аромат

Начинайте только с качественных семян — они определяют успех

Отсортируйте семена: замочите в воде, пустые всплывут — выбросьте их

Как подготовить семена

Замочите (не для всех культур нужно!)

Обеззаразьте — это спасёт от плесени

Для кресс-салата и базилика достаточно просто распределить семена по поверхности

Чем заменить землю

Любая широкая ёмкость с сетчатым дном — отличный вариант

Семена кладут прямо на сетку, сверху — плёнка с дырочками

Первые три дня нужны тепло и влага, но без прямых солнечных лучей

Уход без хлопот

Каждый день промывайте ростки водой — это убирает бактерии

Когда появятся зелёные стебельки, снимите плёнку — пусть дышат

Дайте свет: подоконник или фитолампа — и всё!

Сбор урожая — простой ритуал

Через 7-10 дней срежьте микрозелень ножницами и сразу добавляйте в еду. Без земли, без удобрений — всё максимально чисто и вкусно!

Микрозелень — идеальный выбор для тех, кто не любит возиться с землёй и хочет сэкономить место. Компактные контейнеры поместятся даже на рабочем столе, а процесс выращивания — это маленький ежедневный ритуал, который приносит пользу и радость.

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.

