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Микрозелень за 7 дней: пошаговый план взращивания популярных мини-растений

1:58
Садоводство

Что, если свежая, хрустящая зелень с огромным запасом витаминов может расти прямо на вашей кухне? Даже в крошечной квартире, без капли земли! Микрозелень — это суперфуд, который превращает обычные блюда в праздник для глаз и здоровья.

Микрозелень
Фото: Own work by Teogenesis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Микрозелень

Чем так полезна микрозелень

Через 7-10 дней после прорастания молодые ростки содержат в десятки раз больше витаминов, чем взрослые растения. Добавьте их в салат, смузи или бутерброд — и зарядите организм энергией!

Какие семена выбрать

  • Редис, рукола, горох, подсолнечник — каждый даёт свой вкус и аромат

  • Начинайте только с качественных семян — они определяют успех

  • Отсортируйте семена: замочите в воде, пустые всплывут — выбросьте их

Как подготовить семена

  • Замочите (не для всех культур нужно!)

  • Обеззаразьте — это спасёт от плесени

  • Для кресс-салата и базилика достаточно просто распределить семена по поверхности

Чем заменить землю

  • Любая широкая ёмкость с сетчатым дном — отличный вариант

  • Семена кладут прямо на сетку, сверху — плёнка с дырочками

  • Первые три дня нужны тепло и влага, но без прямых солнечных лучей

Уход без хлопот

  • Каждый день промывайте ростки водой — это убирает бактерии

  • Когда появятся зелёные стебельки, снимите плёнку — пусть дышат

  • Дайте свет: подоконник или фитолампа — и всё!

Сбор урожая — простой ритуал

Через 7-10 дней срежьте микрозелень ножницами и сразу добавляйте в еду. Без земли, без удобрений — всё максимально чисто и вкусно!

Микрозелень — идеальный выбор для тех, кто не любит возиться с землёй и хочет сэкономить место. Компактные контейнеры поместятся даже на рабочем столе, а процесс выращивания — это маленький ежедневный ритуал, который приносит пользу и радость.

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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