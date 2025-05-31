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Как сахар даёт рассаде второе дыхание в пасмурные дни: проверенный трюк для быстрого роста

2:04
Садоводство

Долгие пасмурные дни — стресс не только для нас, но и для рассады. Без света растения замедляют рост и теряют силы. Но даже в таких условиях можно помочь — и обычный сахар тут может сыграть важную роль!

рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
рассада

Как сахар помогает

Света нет — фотосинтез ослабевает, растениям не хватает энергии. Добавление сахара в почву даёт им "быструю подзарядку": глюкоза временно восполняет дефицит и даёт рассаде толчок для роста.

Но есть важные правила

Прежде чем "угощать" рассаду сладким раствором, нужно заселить почву полезными микроорганизмами — триходермой или сенной палочкой. Они:

  • защищают корни от гнили в сахарной среде

  • перерабатывают глюкозу в доступные для растений элементы

Как правильно использовать

  1. Подготовьте почву: за 5-7 дней до сахара внесите триходерму или сенную палочку
  2. Только после этого вносите раствор сахара (1 ст. ложка на 1 л воды)
  3. Не чаще одного раза в неделю! Чрезмерное "угощение" приводит к плесени и замедлению роста
  4. Сахарные подкормки делайте утром, сочетая с умеренным поливом — это поможет микроорганизмам активнее работать
  5. Не используйте на больных или ослабленных растениях — они не справятся с нагрузкой

Когда остановиться

Как только солнце вернётся, сразу переходите на обычные удобрения — сахар нужен только для экстренной поддержки. И помните: сладкая вода — это не полноценное питание, а лишь временная мера, которая работает только в комплексе с хорошей аэрацией и рыхлением почвы.

На томатах, перцах и цветах такой приём ускоряет рост на 15-20%, если строго соблюдать все этапы.

Сахар — это "скорая помощь" для рассады, но только при правильном использовании. Не заменяйте им свет и питание — и тогда даже самые тёмные дни не помешают получить крепкие всходы!

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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