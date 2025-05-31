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Вкус лета уже в июне: ранние помидоры, которые поспеют уже в начале сезона

2:16
Садоводство

Мечта о собственных ароматных помидорах не в конце лета, а уже в июне — это не фантазия. Сегодня агрономы подтверждают: существуют скороспелые сорта томатов, которые дарят урожай, едва пригреет солнышко!

Томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Чем хороши ранние томаты

  • Быстро созревают, успевая дать урожай до массового нашествия фитофторы и вредителей

  • Отлично переносят перепады температуры, не требуя особого ухода

  • Дают плотные и сочные плоды, которые подходят и для еды, и для заготовок

Лучшие ранние сорта

  • "Гаврош" — плоды небольшие (до 50 г), но очень сладкие. Созревает всего за 80-85 дней после посева.

  • "Аляска" — идеален для рассадного метода. Сейте в апреле, а уже в конце июня срывайте первые плоды.

  • "Бони-ММ" — настоящий рекордсмен! Сеют прямо в грунт в мае, а плоды поспевают уже через 60-65 дней.

Уход без хлопот

Такие томаты не требуют сложных подкормок — достаточно полива и рыхления. Подкармливать стоит только при бедной почве.

Секрет быстрого роста — замачивание семян в стимуляторе и правильное освещение рассады, чтобы избежать вытягивания стеблей.

Вкус без химии

Ранние сорта дают урожай до пика болезней, а значит, минимум химии — экологичные томаты для свежих салатов и соков.

Кусты компактные, дают по 6-8 завязей, а плотная кожица плодов не даёт им растрескаться — идеальны для маринования.

Когда собирать — и что после

Плоды ранних сортов лучше всего есть сразу после сбора — тогда их вкус и аромат особенно насыщенные. После уборки грядку можно засеять укропом, редисом или горчицей — это улучшит плодородие почвы.

Селекционеры каждый год радуют нас новыми сортами и гибридами — не бойтесь экспериментировать и находить идеальный вариант для вашего участка.

Даже новичок может собрать сладкие, ароматные помидоры уже в начале лета, если выберет правильный сорт и уделит рассаде немного заботы!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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