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Секреты идеального грунта, который сделает вашу рассаду в 2 раза сильнее

2:09
Садоводство

Даже опытные садоводы иногда недооценивают важность выбора грунта. Между тем именно он определяет здоровье и силу будущего урожая ещё до высадки рассады в грядку.

Рассада
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада

Секрет идеального грунта

Универсальные магазинные смеси — отличная база, но часто требуют небольшой "доводки". Идеальный субстрат:

  • С минимальным содержанием минеральных добавок — чтобы нежные корешки не обжечь

  • С рыхлой структурой — добавьте вермикулит или перлит (1 часть на 5 частей грунта). Это спасает от застоя воды и образования корки

Чем ещё обогатить смесь

  • Биогумус — натуральное органическое удобрение. Оно повышает плодородность, не перегружая рассаду.

  • Компост или садовая земля — помогают молодым растениям легче адаптироваться к грядке. Только убедитесь, что компост полностью перепревший и чистый от сорняков и личинок.

Не забывайте про обеззараживание

  • Прокалите грунт в духовке

  • Или пролейте слабым раствором марганцовки

Это убьёт вредные микроорганизмы, которые могут погубить всходы.

Какая консистенция должна быть

  • Почва не должна напоминать плотный комок или пыль

  • Лучшая структура — рыхлая масса, которая легко сжимается и рассыпается

Не перекармливайте

Слишком богатый грунт = много зелени, но слабые корни. Для крепких сеянцев важно соблюдать баланс.

Проверяйте pH

  • Большинство культур любят нейтральный грунт (pH 6,0-7,0)

  • Для торфяных смесей — обязательно доломитовая мука или зола, чтобы снизить кислотность и улучшить усвоение питательных веществ

Идеальный старт

Поливать рассаду нужно через 2-3 дня после посадки — влажная почва равномерно впитает воду, и ростки будут крепкими.

Итог: идеальный грунт — это не магия, а баланс воздуха, питательных веществ и чистоты. Подберите свою "формулу" — и ваши саженцы будут радовать крепкими стеблями и мощными корнями.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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