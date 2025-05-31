Секреты идеального грунта, который сделает вашу рассаду в 2 раза сильнее

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже опытные садоводы иногда недооценивают важность выбора грунта. Между тем именно он определяет здоровье и силу будущего урожая ещё до высадки рассады в грядку.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада

Секрет идеального грунта

Универсальные магазинные смеси — отличная база, но часто требуют небольшой "доводки". Идеальный субстрат:

С минимальным содержанием минеральных добавок — чтобы нежные корешки не обжечь

С рыхлой структурой — добавьте вермикулит или перлит (1 часть на 5 частей грунта). Это спасает от застоя воды и образования корки

Чем ещё обогатить смесь

Биогумус — натуральное органическое удобрение. Оно повышает плодородность, не перегружая рассаду.

Компост или садовая земля — помогают молодым растениям легче адаптироваться к грядке. Только убедитесь, что компост полностью перепревший и чистый от сорняков и личинок.

Не забывайте про обеззараживание

Прокалите грунт в духовке

Или пролейте слабым раствором марганцовки

Это убьёт вредные микроорганизмы, которые могут погубить всходы.

Какая консистенция должна быть

Почва не должна напоминать плотный комок или пыль

Лучшая структура — рыхлая масса, которая легко сжимается и рассыпается

Не перекармливайте

Слишком богатый грунт = много зелени, но слабые корни. Для крепких сеянцев важно соблюдать баланс.

Проверяйте pH

Большинство культур любят нейтральный грунт (pH 6,0-7,0)

Для торфяных смесей — обязательно доломитовая мука или зола, чтобы снизить кислотность и улучшить усвоение питательных веществ

Идеальный старт

Поливать рассаду нужно через 2-3 дня после посадки — влажная почва равномерно впитает воду, и ростки будут крепкими.

Итог: идеальный грунт — это не магия, а баланс воздуха, питательных веществ и чистоты. Подберите свою "формулу" — и ваши саженцы будут радовать крепкими стеблями и мощными корнями.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

