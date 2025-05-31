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Не умеете выращивать цветы? Эти растения прощают любые ошибки

2:32
Садоводство

Мечтаете о саде, полном красок и ароматов, но думаете, что для этого нужны годы опыта? На самом деле — нет! Эти неприхотливые красавцы превращают любой участок в источник вдохновения и настоящую мастерскую для создания букетов.

Васильки
Фото: Own work by Marta Tamm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Васильки

Васильки — нежность в каждом лепестке

Семена высевают прямо в грунт ранней весной, а уже через 10 недель появляются первые соцветия. Они будут радовать вас всё лето, если вовремя обрезать отцветшие головки.

Космея — легкость и романтика

Вырастает высокой и изящной. Посейте её сразу после заморозков — и скоро ваш сад заиграет белыми, розовыми и лиловыми красками. Чем теплее почва, тем быстрее взойдут семена.

Георгины — короли разнообразия

Клубни высаживают, когда земля уже тёплая, а в середине лета они дарят пышные цветы всех оттенков. Их длинные стебли прекрасно подходят для композиций в вазах.

Гладиолусы — вертикаль красоты

Эти цветы добавят вашему саду и букетам настоящую архитектуру. Луковицы сажают весной, а летом срезают роскошные цветоносы. На зиму луковицы лучше выкопать и хранить в тёплом месте.

Бархатцы — солнечные зайчики

Оранжевые и жёлтые оттенки этих цветов приносят радость и отлично смотрятся в вазах. Вырастить их под силу каждому — просто посейте и поливайте.

Скабиоза — изысканная нежность

Её пушистые соцветия словно подушки из лепестков. Семена крупные, поэтому их легко сеять. Сеять можно и осенью, и весной — растение быстро украсит грядку и привлечёт полезных насекомых.

Подсолнухи — эффектный акцент

Проростки появляются уже через неделю! Выбирайте сорта без пыльцы — они идеальны для срезки и долго стоят в букетах. Разные размеры позволяют играть с композицией.

Циннии — огненное завершение лета

Посеянные в тёплую землю, уже через два месяца расцветают в ярких цветах. Чем чаще срезать отцветшие цветки, тем больше новых будет распускаться до осени.

Вывод один: красочный, цветущий сад — это не обязательно сложные схемы и дорогие растения. Выберите эти неприхотливые виды — и природа сама всё сделает, подарив вам радость и вдохновение!

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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