Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два напитка, которые делают с телом то, что спорт не может
Древние мифы и экзотические пейзажи: пляж Войдокилья стал новым трендом среди туристов
Никакой магии, только кастрюля: как яйца кормят не только тебя
Мед не варят, но спасают урожай: невидимый подвиг шмеля под солнцем
Гардения, как шёлк: нежная роскошь, которая украсит ваш сад
Чума оказалась умнее: как мутация помогла ей выжить
Я из бедной семьи мальчик: Пригожин призвал хейтеров не завидовать ему из-за роскошной квартиры
Крыша начала течь? Вот чем это может обернуться — и как не допустить беды
Имбирь, куркума и корица: что случается, когда они встречаются с таблетками

Цветок, который разоряет ваш огород: как навсегда избавиться от вьюнка

1:45
Садоводство

Милые цветочки и нежные побеги? Не обманывайтесь. За этой красотой скрывается один из самых опасных врагов огорода — вьюнок. Он медленно, но верно опутывает грядки, лишая овощи света и питания.

Кошка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Чем опасен вьюнок

Его корни уходят до 3 метров вглубь, а если вы вырвете верхушку — через неделю на том же месте вырастут две новые плети. Он буквально выкачивает силы у культурных растений, замедляя их рост и делая урожай скудным.

Как победить без химии

Есть способ — чёрная плёнка. Накройте заражённый участок на всё лето. Без света вьюнок не выживет, а почва к следующему сезону станет чистой.

Другой "невидимый агрессор" — пырей

Корни пырея выделяют токсины, которые угнетают морковь, лук и другие овощи. Но у природы есть ответ — горчица. Посейте её на этой грядке, и она:

  • заглушит рост пырея

  • оздоровит почву и насытит её азотом

Кипяток — ещё одно оружие

Ранней весной пролейте междурядья кипятком — это уничтожит большинство семян сорняков, которые ещё не успели прорасти. Но осторожно: не полейте культурные растения!

Сорняки тоже могут быть полезны

Не все "агрессоры" одинаковы. Например, крапива рядом с капустой — союзник. Она отпугивает гусениц и слизней. Главное — не давайте ей зацвести, чтобы она не пошла в "захватчики".

Вывод: умный подход — это не всегда борьба, а умение отличить врага от друга. Следите за сорняками, и ваш урожай отблагодарит вас сочными и здоровыми плодами.

Уточнения

Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Авто
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав Аудио 
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Сводка с фронта: Небензя изложил условия прекращения огня, США начинают съезжать с переговоров Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Цветок, который разоряет ваш огород: как навсегда избавиться от вьюнка
Секрет сладкого перекуса, который не вредит фигуре. Полезные конфеты, которые и правда вкусные
Стараюсь не читать вообще: Филипп Бледный объяснил, почему он не выносит критику со стороны зрителей
Тайный капитан: Стася Милославская сказала да футболисту ЦСКА на концерте Меладзе
Как не плакать в такси после салона: бьюти-гид для тех, кто ценит свои нервы и лицо
Ипотека под 2%: что известно о новой инициативе
Признание на мировом уровне: 11 мест в Лацио, где лето будет идеальным
Трицепсы в фокусе: вот что нужно качать для выразительных рук
Зачем заказывать пиццу, когда можно испечь эти закусочные кексы за 25 минут
Аллергия на хвостых? Вот 8 пород кошек, с которыми можно ужиться — и не чихать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.