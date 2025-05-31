Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда

Муравьи — настоящая напасть на даче. Они не только кусаются и устраивают "саботаж" под грядками, но ещё и таскают с собой тлю — злейшего врага роз. Но заливать всё химией — вредно для почвы и опасно для других обитателей сада.
Есть куда более простое решение — объявите муравьям "ароматную войну”!
Рассыпьте корицу прямо на муравьиные тропы. Её запах перебьёт феромоны, по которым насекомые ориентируются. В панике колония побежит прочь — проверено!
Смешайте их и разложите у входа в муравейник. Кофеин действует как яд, а цитрусовый аромат сбивает с толку. Муравьи теряют "нюх" и больше не находят дорогу домой.
Вечером, когда все "бойцы" дома, залейте раствор в норки. Но если вам жаль муравьёв — просто перенаправьте их: поставьте подальше банку с вареньем. Пока они будут тащить сладкое, ваши грядки останутся целыми.
Помните: муравьи — не только вредители. Они рыхлят почву и уничтожают гусениц. Так что не уничтожайте муравейники полностью, а "договоритесь" о перемирии.
Посадите вокруг дачи лаванду или пижму — их запах муравьи терпеть не могут.
Вкопайте по периметру желоб с водой — для мелких вредителей это будет настоящей стеной.
А ещё - держите сад в чистоте: убирайте опавшие фрукты, закрывайте компост и не оставляйте крошки от пикников.
Чистый и ухоженный сад — настоящая крепость, куда муравьи не сунутся!
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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