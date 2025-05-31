Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи — настоящая напасть на даче. Они не только кусаются и устраивают "саботаж" под грядками, но ещё и таскают с собой тлю — злейшего врага роз. Но заливать всё химией — вредно для почвы и опасно для других обитателей сада.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Дачный участок

Есть куда более простое решение — объявите муравьям "ароматную войну”!

Секретное оружие №1: молотая корица

Рассыпьте корицу прямо на муравьиные тропы. Её запах перебьёт феромоны, по которым насекомые ориентируются. В панике колония побежит прочь — проверено!

Секретное оружие №2: кофейная гуща с апельсиновой цедрой

Смешайте их и разложите у входа в муравейник. Кофеин действует как яд, а цитрусовый аромат сбивает с толку. Муравьи теряют "нюх" и больше не находят дорогу домой.

Секретное оружие №3: кипяток с уксусом (1:1)

Вечером, когда все "бойцы" дома, залейте раствор в норки. Но если вам жаль муравьёв — просто перенаправьте их: поставьте подальше банку с вареньем. Пока они будут тащить сладкое, ваши грядки останутся целыми.

Помните: муравьи — не только вредители. Они рыхлят почву и уничтожают гусениц. Так что не уничтожайте муравейники полностью, а "договоритесь" о перемирии.

Когда муравьёв слишком много — двойной удар

Засыпьте тропы смесью соды с сахарной пудрой. Муравьи съедят сладкую приманку, а сода вступит в реакцию с их кислотой — и армия отступит. Через день обработайте те же пути эфирным маслом мяты — это окончательно отпугнёт непрошеных гостей.

Лавандовые стены и водные преграды

Посадите вокруг дачи лаванду или пижму — их запах муравьи терпеть не могут.

Вкопайте по периметру желоб с водой — для мелких вредителей это будет настоящей стеной.

А ещё - держите сад в чистоте: убирайте опавшие фрукты, закрывайте компост и не оставляйте крошки от пикников.

Чистый и ухоженный сад — настоящая крепость, куда муравьи не сунутся!

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

