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Не выбрасывайте это! Превращаем старый хлам в дизайнерские чудеса на даче

2:50
Садоводство

Дача — это не только грядки, капельный полив и борьба с колорадским жуком. Это пространство, где можно творить, удивлять и вдохновляться. И сделать участок по-настоящему запоминающимся можно без больших вложений — достаточно немного фантазии и смелости.

загородный дом
Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
загородный дом

1. Пруд из старой ванны

В каждой деревне найдётся старая чугунная ванна или пластиковый таз, который никто не решается выбросить. А зря! Из них получается очаровательный мини-пруд:

  • Выкопайте яму по форме емкости

  • Установите ванну, обложите камнями

  • Вокруг посадите влаголюбивые растения — осоку, хосты, болотные ирисы

  • Налейте воды, запустите пару кувшинок или ряски

Теперь у вас есть живая вода - элемент, который мгновенно преображает пространство.

2. "Ленивый" цветник, который работает сам

Хотите цветник без постоянной суеты? Составьте его из многолетников:

  • Лилейники, ирисы, астильбы - красиво цветут и не требуют пересадки

  • Добавьте злаки: мискантус, овсяницу, ковыль — они эффектны даже зимой

  • Такая композиция создаёт естественный, "дикий” стиль, который сейчас в тренде

И что важно — такой цветник сохраняет декоративность весь сезон, без особого ухода.

3. Вторая жизнь старых вещей

Не спешите выносить в мусор сломанные ведра или треснутые горшки:

  • Ведро можно перекрасить и повесить как кашпо

  • Горшок положите набок, посадите туда очитки или молодило - получится эффект "растущих руин"

Такие детали придают участку харизму и настроение, которых не найти в каталогах.

4. Атмосфера вечера — свет решает всё

Вечером дача становится другой. Уютной, тёплой, почти сказочной. Помогают в этом:

  • Гирлянды на деревьях или вдоль террасы

  • Фонарики вдоль дорожек

  • Солнечные светильники в цветниках

Даже один световой акцент способен полностью перепрошить восприятие пространства.

5. Живые уголки — вместо декора из магазина

Создайте природные композиции из живых растений и элементов. Например:

  • Скамейка под деревом в обрамлении хост

  • Уголок с бочкой, из которой "вытекает" цветущий ковёр из лобелии

  • Арка из фасоли или горошка с качелями под ней

Это недорого, необычно и вдохновляет больше любого ландшафтного проекта из глянца.

Ваш участок не должен быть дорогим, чтобы быть впечатляющим. Всё, что нужно — свежий взгляд на старые вещи, немного творчества и капля уюта. А результат — восторженные взгляды соседей и ваша собственная радость.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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