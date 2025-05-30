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Лучшие даты для посева моркови в июне: проверьте лунный календарь огородника

1:58
Садоводство

Скоро начнётся основной посевной бум, и если редис уже занял своё место на грядках, то корнеплоды из борщевого набора, включая морковь, ещё ждут своего часа. Чтобы морковь порадовала ровными, сочными и сладкими корнеплодами, важно не только выбрать правильное место, но и посеять её в благоприятные дни.

Морковь
Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Морковь

Где сажать морковь

Морковь предпочитает:

  • открытые, солнечные участки

  • рыхлую, лёгкую почву, без свежего навоза

  • места после капусты, томатов, картофеля или бобовых

Отличный вариант — посеять морковь рядом с луком. Это идеальное соседство: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. В качестве природного "телохранителя" можно также посадить бархатцы - они отпугивают многих вредителей.

Чем удобрять грядку

Грядку для моркови готовят заранее:

  • 1 ведро перегноя или компоста на 1 кв. м

  • По желанию: 300 г золы или 10 г нитроаммофоски на ту же площадь

Для профилактики грибковых болезней за 3-4 дня до посева рекомендуется обработать землю раствором "Фитоспорина-М".

Подготовка семян

Семена можно:

  • замочить в растворе стимулятора роста

  • просушить до сыпучего состояния

  • Затем — сразу в грунт

Когда сажать морковь в июне

Благоприятные дни:

  • 4, 7-8 июня

  • 12-13 июня

  • 16-17 июня

От посева лучше воздержаться:

  • 14-15 июня

  • 25 июня

Соблюдая рекомендации по срокам, соседству и подготовке почвы, вы обеспечите своей морковке отличный старт. А значит, в конце лета получите щедрый, ровный и вкусный урожай, который не стыдно положить и в суп, и в салат, и в морозильник.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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