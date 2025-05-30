Лучшие даты для посева моркови в июне: проверьте лунный календарь огородника

Скоро начнётся основной посевной бум, и если редис уже занял своё место на грядках, то корнеплоды из борщевого набора, включая морковь, ещё ждут своего часа. Чтобы морковь порадовала ровными, сочными и сладкими корнеплодами, важно не только выбрать правильное место, но и посеять её в благоприятные дни.
Морковь предпочитает:
открытые, солнечные участки
рыхлую, лёгкую почву, без свежего навоза
места после капусты, томатов, картофеля или бобовых
Отличный вариант — посеять морковь рядом с луком. Это идеальное соседство: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. В качестве природного "телохранителя" можно также посадить бархатцы - они отпугивают многих вредителей.
Грядку для моркови готовят заранее:
1 ведро перегноя или компоста на 1 кв. м
По желанию: 300 г золы или 10 г нитроаммофоски на ту же площадь
Для профилактики грибковых болезней за 3-4 дня до посева рекомендуется обработать землю раствором "Фитоспорина-М".
Семена можно:
замочить в растворе стимулятора роста
просушить до сыпучего состояния
Затем — сразу в грунт
Благоприятные дни:
4, 7-8 июня
12-13 июня
16-17 июня
От посева лучше воздержаться:
14-15 июня
25 июня
Соблюдая рекомендации по срокам, соседству и подготовке почвы, вы обеспечите своей морковке отличный старт. А значит, в конце лета получите щедрый, ровный и вкусный урожай, который не стыдно положить и в суп, и в салат, и в морозильник.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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