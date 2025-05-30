Лучшие даты для посева моркови в июне: проверьте лунный календарь огородника

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Скоро начнётся основной посевной бум, и если редис уже занял своё место на грядках, то корнеплоды из борщевого набора, включая морковь, ещё ждут своего часа. Чтобы морковь порадовала ровными, сочными и сладкими корнеплодами, важно не только выбрать правильное место, но и посеять её в благоприятные дни.

Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Морковь

Где сажать морковь

Морковь предпочитает:

открытые, солнечные участки

рыхлую, лёгкую почву , без свежего навоза

места после капусты, томатов, картофеля или бобовых

Отличный вариант — посеять морковь рядом с луком. Это идеальное соседство: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. В качестве природного "телохранителя" можно также посадить бархатцы - они отпугивают многих вредителей.

Чем удобрять грядку

Грядку для моркови готовят заранее:

1 ведро перегноя или компоста на 1 кв. м

По желанию: 300 г золы или 10 г нитроаммофоски на ту же площадь

Для профилактики грибковых болезней за 3-4 дня до посева рекомендуется обработать землю раствором "Фитоспорина-М".

Подготовка семян

Семена можно:

замочить в растворе стимулятора роста

просушить до сыпучего состояния

Затем — сразу в грунт

Когда сажать морковь в июне

Благоприятные дни:

4, 7-8 июня

12-13 июня

16-17 июня

От посева лучше воздержаться:

14-15 июня

25 июня

Соблюдая рекомендации по срокам, соседству и подготовке почвы, вы обеспечите своей морковке отличный старт. А значит, в конце лета получите щедрый, ровный и вкусный урожай, который не стыдно положить и в суп, и в салат, и в морозильник.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

