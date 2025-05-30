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Крутой склон не проблема: советы по созданию уютного уголка от профессионала

2:23
Садоводство » Ландшафт

Если у вас на участке есть крутой склон и тяжёлая глинистая почва, не спешите расстраиваться! Ландшафтный архитектор Дана Макрликова знает, как сделать настоящий оазис красоты и уюта. Вот её лучшие рекомендации, которые помогут создать сад, будто он всегда был частью окружающего пейзажа.

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

Мягкие переходы вместо резких перепадов

Первое правило — не скрывать рельеф, а обыграть его. Террасирование и плавные валы превращают склон в естественную гармоничную часть сада. Так участок не только выиграет в удобстве, но и приобретёт особый шарм.

Забудьте о промокших корнях — дренаж на страже!

Глинистая почва любит задерживать воду, что может навредить растениям. Решение — насыпи из более лёгкой земли и грамотная дренажная система. Благодаря этому корни растений будут «дышать» и развиваться без риска загнивания.

Выбирайте растения, преданных природе

Зачем пытаться вырастить экзотику, если вокруг столько родных и выносливых видов? Берёзы, клёны, сосны и другие местные деревья легко адаптируются к условиям и создают ощущение настоящего лесного уголка.

Цветение от ранней весны до поздней осени

Многолетники и декоративные злаки, такие как эхинацея, рудбекия порадуют вас своим длительным цветением и неприхотливостью. Они вносят динамику и делают сад живым на протяжении многих месяцев.

Уютный очаг в сердце сада

Кострище с деревянными сиденьями, аккуратно вписанное в мягкий рельеф, станет любимым местом для семейных вечеров и дружеских встреч. Оно объединит гостей и подарит ощущение уюта.

Плавный стиль — от формального к природному

Близко к дому — аккуратные клумбы и живые изгороди, по мере удаления — переход к свободному, природному стилю. Такой градиент создаёт эффект естественного расширения пространства и глубины.

Сад на склоне — это не приговор, а возможность раскрыть творческий потенциал и создать уникальное природное пространство. Следуйте этим советам Даны Макрликовой, и ваш участок преобразится до неузнаваемости!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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