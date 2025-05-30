Сорняк, который живёт зимой: как мокрица захватывает грядки

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд — обычный сорняк. Но стоит оглянуться — и вы понимаете: мокрица оккупировала весь огород. Её тонкие стебельки плотно укрывают землю, пробираясь даже туда, где вчера всё было чисто. И пока вы боретесь с крапивой или лебедой, именно мокрица тихо и уверенно захватывает территорию.

Фото: Own work by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мокрица

Почему именно ваш участок

Всё просто: мокрица — не случайный гость. Она любит влагу и предпочитает почву с лёгкой кислотностью. Если грунт на участке сырой и тенистый, а кислотность чуть выше нормы — вы для неё просто идеальный хозяин.

В засушливое лето она затаивается. Не исчезает, нет — пережидает. Прячется под мульчей, в трещинах почвы, среди культурных посадок. И с первым дождём — вновь на поверхности.

Как мокрица выживает

Семена — микроскопические и лёгкие, разлетаются с малейшим ветром

Не умирает зимой — уходит под снег живой, зеленой и сразу же оживает весной

Растёт раньше всех — мешает культурным растениям пробиться к свету и питанию

Это по-настоящему живучий "зелёный партизан". Если дать ей шанс, она переживёт всё - и зиму, и засуху, и половину ваших усилий по прополке.

Как остановить наступление

Регулярная прополка - без жалости и откладываний

Раскисление почвы - убирает привычную для неё среду

Внимание к влажности - мокрица не любит сухую, рыхлую почву

Мульчирование - только в меру и не на сырую землю

И всё-таки… не всё так однозначно

Знаете ли вы, что молодые побеги мокрицы вполне съедобны? Они сочные, хрустящие, и из них получается отличный витаминный салат - особенно весной, когда организму не хватает зелени.

Народная медицина использует мокрицу для снятия воспалений и лечения суставов. Она входит в состав мазей, настоев и ванночек.

Так что у вас на грядке растёт не просто сорняк, а природный витаминный ресурс. Главное — держать его под контролем.

Уточнения

Звездча́тка сре́дняя (лат. Stellária média) — вид растений рода Звездчатка (Stellaria) семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae), известно также под названиями мокрица, канареечная трава, мокричник, грыжник, сердечная трава, мокрец.

