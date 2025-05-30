Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы убитых: Запад рассекретил данные о потерях ВСУ. Цифры шокируют
Петрушка и укроп — худшие соседи: ошибка, которую допускает каждый
Французы против американцев: Renault бросает технологический вызов Tesla
Устаревание или недосказанность? Tesla Model S Plaid в реальной битве с конкурентами
ТОП-5 самых безумных машин всех времён. Когда инженеры сказали: Сделаем это по-отчаянному!
Анна Asti прервала молчание о своём браке: конечно, мы иногда разводимся
Одна машина — почти 100 000 евро прибыли: сколько зарабатывают производители с каждого проданного автомобиля
Самые тихие породы собак: отличное решение для многоквартирного дома
Кошки открывают холодильник, собаки манипулируют людьми: кто главный интриган мира животных

Сорняк, который живёт зимой: как мокрица захватывает грядки

2:12
Садоводство

На первый взгляд — обычный сорняк. Но стоит оглянуться — и вы понимаете: мокрица оккупировала весь огород. Её тонкие стебельки плотно укрывают землю, пробираясь даже туда, где вчера всё было чисто. И пока вы боретесь с крапивой или лебедой, именно мокрица тихо и уверенно захватывает территорию.

Мокрица
Фото: Own work by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мокрица

Почему именно ваш участок

Всё просто: мокрица — не случайный гость. Она любит влагу и предпочитает почву с лёгкой кислотностью. Если грунт на участке сырой и тенистый, а кислотность чуть выше нормы — вы для неё просто идеальный хозяин.

В засушливое лето она затаивается. Не исчезает, нет — пережидает. Прячется под мульчей, в трещинах почвы, среди культурных посадок. И с первым дождём — вновь на поверхности.

Как мокрица выживает

  • Семена — микроскопические и лёгкие, разлетаются с малейшим ветром

  • Не умирает зимой — уходит под снег живой, зеленой и сразу же оживает весной

  • Растёт раньше всех — мешает культурным растениям пробиться к свету и питанию

Это по-настоящему живучий "зелёный партизан". Если дать ей шанс, она переживёт всё - и зиму, и засуху, и половину ваших усилий по прополке.

Как остановить наступление

  • Регулярная прополка - без жалости и откладываний

  • Раскисление почвы - убирает привычную для неё среду

  • Внимание к влажности - мокрица не любит сухую, рыхлую почву

  • Мульчирование - только в меру и не на сырую землю

И всё-таки… не всё так однозначно

Знаете ли вы, что молодые побеги мокрицы вполне съедобны? Они сочные, хрустящие, и из них получается отличный витаминный салат - особенно весной, когда организму не хватает зелени.

Народная медицина использует мокрицу для снятия воспалений и лечения суставов. Она входит в состав мазей, настоев и ванночек.

Так что у вас на грядке растёт не просто сорняк, а природный витаминный ресурс. Главное — держать его под контролем.

Уточнения

Звездча́тка сре́дняя (лат. Stellária média) — вид растений рода Звездчатка (Stellaria) семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae), известно также под названиями мокрица, канареечная трава, мокричник, грыжник, сердечная трава, мокрец.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Авто
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции Аудио 
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры
Правда ТВ
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры Аудио 
Джимми Пэйдж признался, кто величайший гитарист в истории: мне до него не дотянуть
Зарубежный
Джимми Пэйдж признался, кто величайший гитарист в истории: мне до него не дотянуть Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Последние материалы
Миллионы убитых: Запад рассекретил данные о потерях ВСУ. Цифры шокируют
Петрушка и укроп — худшие соседи: ошибка, которую допускает каждый
Французы против американцев: Renault бросает технологический вызов Tesla
Устаревание или недосказанность? Tesla Model S Plaid в реальной битве с конкурентами
ТОП-5 самых безумных машин всех времён. Когда инженеры сказали: Сделаем это по-отчаянному!
Анна Asti прервала молчание о своём браке: конечно, мы иногда разводимся
Сорняк, который живёт зимой: как мокрица захватывает грядки
Одна машина — почти 100 000 евро прибыли: сколько зарабатывают производители с каждого проданного автомобиля
Самые тихие породы собак: отличное решение для многоквартирного дома
Кошки открывают холодильник, собаки манипулируют людьми: кто главный интриган мира животных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.