Весна прошла мимо? Вот что нужно сделать с розами, если вы не успели их обрезать

Весна, как назло, выдалась тёплой и стремительной. Пока садоводы искали секатор, розы уже укрылись пышными листьями и потянулись в рост. Кажется, момент упущен? Не спешите переживать — даже сейчас вы можете всё исправить и вернуть кустам ухоженный вид и здоровье.
Первым делом — внимательно осмотрите каждый побег:
Листья бледные, мелкие, безжизненные? Скорее всего, побег повреждён.
Есть тёмные пятна или трещины у основания? Такие ветви лучше удалить сразу.
Тонкие и слабые побеги, особенно те, что растут внутрь, — только мешают. Они не только загущают куст, но и становятся приманкой для тли.
Не жалейте — вы делаете розе только лучше.
Если на побеге нет видимых точек роста, он не даст цветков. Такие ветки бесполезны — удалив их, вы направите питание к тем частям куста, что действительно готовы к цветению.
А ещё это освободит доступ солнечному свету, который важен для всего растения.
Пышная зелень выглядит красиво, но у роз она часто оборачивается бедой. В тени и сырости быстро развиваются грибковые болезни. Чтобы снизить риск, розам нужна вентиляция и свет. Прореживайте смело.
Розы, не подавшие признаков жизни, можно спасти радикальной обрезкой. Срежьте до живой почки у основания, а потом подкормите и дайте немного времени. Скорее всего, спящие почки проснутся - и куст даст новую волну роста.
Работайте только острыми инструментами. Тупой секатор мнёт ткани, создавая ворота для инфекций. Идеальный срез — чистый, ровный, под углом. Толстые старые побеги лучше резать сучкорезом с длинными ручками.
Розы прекрасно переносят кардинальную обрезку. Через 2-3 недели вы заметите новые ростки — главное, дайте растению питание и контроль полива. Баланс влаги очень важен: не допускайте пересушки или болота.
После обрезки обязательно внесите комплексное удобрение - это поможет сформировать бутоны и восстановиться быстрее. И внимательно следите за кустами: если спустя пару недель пошли здоровые побеги, значит, вы всё сделали правильно. А если нет — копните глубже, может, стоит проверить корни или скорректировать уход.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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