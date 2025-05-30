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Весна прошла мимо? Вот что нужно сделать с розами, если вы не успели их обрезать

2:43
Садоводство

Весна, как назло, выдалась тёплой и стремительной. Пока садоводы искали секатор, розы уже укрылись пышными листьями и потянулись в рост. Кажется, момент упущен? Не спешите переживать — даже сейчас вы можете всё исправить и вернуть кустам ухоженный вид и здоровье.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

Что делать, если розы уже пошли в рост

Первым делом — внимательно осмотрите каждый побег:

  • Листья бледные, мелкие, безжизненные? Скорее всего, побег повреждён.

  • Есть тёмные пятна или трещины у основания? Такие ветви лучше удалить сразу.

  • Тонкие и слабые побеги, особенно те, что растут внутрь, — только мешают. Они не только загущают куст, но и становятся приманкой для тли.

Не жалейте — вы делаете розе только лучше.

"Слепые" ветки не цветут

Если на побеге нет видимых точек роста, он не даст цветков. Такие ветки бесполезны — удалив их, вы направите питание к тем частям куста, что действительно готовы к цветению.

А ещё это освободит доступ солнечному свету, который важен для всего растения.

Почему густота — враг

Пышная зелень выглядит красиво, но у роз она часто оборачивается бедой. В тени и сырости быстро развиваются грибковые болезни. Чтобы снизить риск, розам нужна вентиляция и свет. Прореживайте смело.

Если куст "спит" после зимы

Розы, не подавшие признаков жизни, можно спасти радикальной обрезкой. Срежьте до живой почки у основания, а потом подкормите и дайте немного времени. Скорее всего, спящие почки проснутся - и куст даст новую волну роста.

Секатор — главный союзник

Работайте только острыми инструментами. Тупой секатор мнёт ткани, создавая ворота для инфекций. Идеальный срез — чистый, ровный, под углом. Толстые старые побеги лучше резать сучкорезом с длинными ручками.

Не бойтесь укорачивать сильно

Розы прекрасно переносят кардинальную обрезку. Через 2-3 недели вы заметите новые ростки — главное, дайте растению питание и контроль полива. Баланс влаги очень важен: не допускайте пересушки или болота.

После обрезки обязательно внесите комплексное удобрение - это поможет сформировать бутоны и восстановиться быстрее. И внимательно следите за кустами: если спустя пару недель пошли здоровые побеги, значит, вы всё сделали правильно. А если нет — копните глубже, может, стоит проверить корни или скорректировать уход.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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