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Огород без хлопот: секрет богатого урожая в ложке обычной крупы

1:39
Садоводство

Многие огородники знают: залог щедрого урожая начинается не на грядке, а на подоконнике — с крепкой, здоровой рассады. И тут качество почвы играет решающую роль. Даже самые сильные семена не взойдут, если земля слишком тяжёлая или бедная.

Высокие грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Высокие грядки

Оказывается, в дело может вступить самый неожиданный помощник — пшеничная крупа. Дешёвая, доступная и часто пылящаяся в кухонном шкафу. А работает она на грядке ничуть не хуже, чем дорогостоящие добавки из садового магазина.

Что делает пшеничная крупа с почвой

Нам потребуется:

  • Небольшая, но глубокая ёмкость (например, пластиковый стаканчик)

  • 1 столовая ложка пшеничной крупы

  • Вода

Заливаем крупу водой так, чтобы она полностью покрыла зёрна, и оставляем на 24 часа. За это время крупа набухнет и размягчится. Теперь самое главное: смешиваем её с грунтом в пропорции 1:10 — то есть на 1 часть крупы 10 частей почвы.

Что в итоге? Почва становится:

  • Воздушной - идеальна для проникновения кислорода

  • Мягкой - семенам проще прорастать

  • Питательной - крупа работает как натуральный стимулятор

В таких условиях семена взойдут быстрее и дружнее. А главное — рассада получится крепкой, с мощной корневой системой, готовой к пересадке и способной принести богатый, устойчивый урожай.

Такой приём особенно ценят опытные дачники. И хотя лайфхак выглядит простым, результат от него — волшебный.

Уточнения

Крупа́ — пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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