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Морковь без трещин: один забытый приём — и все плоды будут гладкими и ровными

2:15
Садоводство

Забудьте про разочарование, когда вместо ровной моркови достаёте из земли уродливые, потрескавшиеся корнеплоды. Секрет гладкой, сочной и крепкой морковки не в дорогих сортах и не в суперудобрениях, а в одном простом принципе, о котором часто забывают — стабильной влажности почвы.

Большая толстая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большая толстая морковь

Почему трескается морковь

Всё дело в резких перепадах влаги. После засухи, когда кожица корнеплода становится жёсткой, резкий полив или сильный дождь провоцируют быстрый приток влаги. Мякоть расширяется, а кожице некуда — в итоге морковь буквально лопается. Это не болезнь, а физиологический стресс, и его можно избежать.

Главный лайфхак: мульча и стабильность

Залог успеха — мульчирование, но не любое и не сразу. Раннее мульчирование может замедлить всходы. Нужно дождаться, пока растения окрепнут (5-7 см), и только тогда аккуратно мульчировать.

Идеальные материалы:

  • Нарезанная солома

  • Подсушенная трава без семян

  • Среднеразложившийся компост

  • Перепревшие опилки лиственных пород

Слой — 5-7 см. Мульча:

  • Защищает почву от перегрева

  • Сохраняет влагу

  • Смягчает удары дождя

  • Отдаёт влагу равномерно

Полив: глубоко и редко

Поверхностный полив только усугубляет проблему. Он стимулирует рост поверхностных "волосатых" корешков и создаёт ложное чувство влажности. Лучшее решение — глубокий полив раз в 5-7 дней, особенно в период активного роста (июль-август).

Проверяйте влажность на глубине — копните на штык рядом с растениями. Вода должна достигать зоны роста основного корнеплода — на 15-20 см и глубже.

Важный момент перед сбором

За 2-3 недели до уборки сократите полив. Это поможет моркови набрать сладость, уплотнить кожицу и улучшить лёжкость. Главное — не устраивать засуху, а просто перейти на умеренное увлажнение.

Стабильная влажность и правильное мульчирование — вот дуэт, о котором редко говорят, но который действительно работает.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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