Пять ошибок начинающего огородника, которые не прощают грядки

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждому дачнику в начале пути кажется, что посадить картошку — дело нехитрое: вот лопата, вот семена, а вот грядка.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Но уже к середине сезона оказывается, что вместо урожая — лужи, пустоты и грусть. Почему? Потому что грядки, как строгий учитель, не прощают ошибок. Особенно — типичных. Вот пять самых распространённых, которые совершают новички, и которые лучше не повторять.

1. Сажаем всё сразу и везде

Сначала кажется логичным уместить всё на одном участке: и укроп, и помидоры, и тыкву рядом с клубникой. Но результат — конкуренция, тень, путаница и болезни. Растения — не друзья во дворе, им нужны соседи по характеру. Освой севооборот и совместимость культур — и грядки скажут спасибо.

2. Игнорируем почву

"Земля есть — и ладно". Ошибка! Почва — это как фундамент. Песчаная, кислая, истощённая? Без анализа — работа вслепую. Не пожалей времени: добавь золу, перегной или торф в зависимости от состава. А ещё - проверь кислотность. Не угадаешь — не соберёшь.

3. Поливаем по настроению

То по два раза в день, то раз в неделю. Растениям это стресс. Особенно молодым. Помидоры, например, не любят сырость у корней, а огурцы — наоборот. Лей реже, но глубоко, и только тёплой водой. Лучше — вечером или рано утром.

4. Удобряем наугад

Чем больше — тем лучше? Нет. Перекормишь — получишь ботву вместо плодов, да ещё и сожжёшь корни. Подкормки нужны, но по графику и в меру. И помни: зола и настой травы — не хуже покупных удобрений.

5. Пускаем сорняки на самотёк

"Пусть растут, потом выполю". Не сработает. Сорняки отнимают влагу, питание и просто душат рассаду. Пропалывай регулярно — особенно в первые 3-4 недели после всходов. Лучше чуть-чуть, но каждый день, чем раз в месяц — с мачете.

Ошибки в огороде — это не катастрофа, а опыт. Но некоторые лучше не повторять вообще. Ведь грядки — не про везение, а про внимание. Чуть терпения, немного знаний — и даже новичок сможет вырастить не только редиску, но и уверенность в своих силах. Урожай приходит к тем, кто работает с землёй, а не против неё.