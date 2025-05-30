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Всего 5 капель на ведро воды: йод и пиво — идеальный тандем для богатого урожая клубники

Садоводство

Сочная, ароматная, сладкая — такая клубника становится настоящей гордостью любого дачника. Но путь к идеальному урожаю редко бывает лёгким. Болезни, вредители, плохая завязь — знакомо каждому. Однако есть простые, доступные и экологичные способы превратить заботу о клубнике в настоящую стратегию успеха.

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Всё, что вам понадобится, — йод из аптеки, правильный режим обработки, немного внимательности… и, как ни странно, пиво.

Йод: маленький союзник с большой силой

Обычный аптечный 5% йод — не только антисептик, но и отличный стимулятор роста. Он укрепляет иммунитет растений, помогает предотвратить грибковые заболевания, улучшает цветение и формирование ягод.

Как приготовить раствор

  • 10 литров воды (чистая, не хлорированная)

  • 5 капель йода

Внимание: готовьте смесь только в пластиковой или стеклянной ёмкости. Металл вступает в реакцию с йодом — эффект может быть обратным.

Как правильно обрабатывать клубнику

  • Используйте опрыскиватель с мелким распылом — он равномерно покроет листья, бутоны и завязи.

  • Оптимальное время — безветренное утро или вечер после 18:00. Ни в коем случае не днём под солнцем.

  • Обрабатывайте тщательно каждое растение, уделяя внимание нижней части листьев и середине куста.

График обработок

  1. Фаза зелёного бутона.
    Цветы ещё не раскрылись — именно тогда стоит запустить "защиту".

  2. Через 10-12 дней.
    Повторная обработка закрепляет эффект.

  3. Когда завязи с горошину.
    Завершает цикл, обеспечивая здоровье ягод.

Ремонтантные сорта обрабатывайте перед каждым цветением.

Что делать со слизнями

Слизни — коварные враги клубники. В одну ночь они могут превратить красивую грядку в картину разгрома. Но их тоже можно "обыграть".

Меняем мульчу

Замените солому и траву на перегной или компост. Слизни обожают прятаться в рыхлой траве, а в плотной, влажной среде они чувствуют себя как дома.

Убираем укрытия

Удалите с участка всё, что даёт тень и влагу — камни, доски, старую листву, строительный мусор.

Меняем полив

Поливайте реже, но обильнее. Слизни активизируются во влажной почве. А глубокий полив позволяет растениям развивать устойчивые корни без лишней влаги на поверхности.

Барьеры

  • Насыпьте золу вокруг кустов — она разъедает слизней и отпугивает их.

  • Или используйте специальные препараты, но строго по инструкции.

Пивные ловушки

Вкопайте неглубокие ёмкости (пластиковые стаканы, обрезки бутылок) и налейте в них немного пива. Поставьте по краям грядки — слизни не смогут устоять и погибнут в ловушке.

Клубника любит заботу — но не требует сложных технологий. Аптечный йод, внимание к срокам, разумный подход к влажности и немного смекалки в борьбе со слизнями — и вы получите урожай, достойный обложки садового журнала.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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