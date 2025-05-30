Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец Европы: принятие Украины в ЕС уничтожит мир
240 ресторанов в одном аэропорту: секрет популярности Чанги раскрыт
Украине понадобится больше 15 лет, чтобы перейти на евро
Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали
Салават Юлаев удержал восходящую звезду: Артём Горшков подписал новый контракт
Рецепт любимого торта Муравейник с карамелью, орехами и слоеным печеньем
Кажется, кошка грустит в квартире? Вот как развлечь её без прогулок
Лук как искусство: когда и как собирать, чтобы всегда быть с вкусным дополнением на столе
Натуральная косметика — миф о безопасности, в который пора перестать верить

Высыпал опилки — и потерял урожай: распространённая ошибка дачников

3:08
Садоводство

Многие дачники считают опилки универсальным помощником в огороде. Они удобны, доступны и кажутся отличным материалом для мульчирования. Однако за их безобидным видом скрывается несколько подводных камней, о которых важно знать, чтобы не навредить ни почве, ни растениям.

Опилки
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Centenaro (cl. 1980), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Опилки

Почему опилки могут быть опасны

Повышают кислотность почвы

Главная и самая недооценённая угроза — резкое подкисление грунта. Особенно сильно этим "грешат" хвойные опилки: сосна, ель и другие вечнозелёные деревья. Если ваш участок и без того склонен к кислой реакции, мульчирование такой стружкой может обернуться настоящей катастрофой для урожая.

Даже лиственные опилки — более мягкие по воздействию — при чрезмерном использовании могут сместить pH в сторону кислой среды.

Провоцируют азотное голодание

Свежие опилки активно "вытягивают" азот из почвы — это естественный процесс при их разложении. Но в это же время растениям, особенно весной, остро нужен этот элемент для роста зелёной массы. В результате саженцы "замирают", листья бледнеют, появляются признаки истощения.

Как нейтрализовать вред

Чтобы использование опилок пошло на пользу, важно сбалансировать их воздействие.

Для нейтрализации кислотности подходят

  • Древесная зола

  • Толчёная яичная скорлупа

  • Доломитовая мука

  • Кальциевая селитра

Чтобы компенсировать потерю азота

  • Перемешайте опилки с мочевиной, аммиачной селитрой или другим азотным удобрением

  • Выдержите смесь в компостной куче 6-12 месяцев

  • Используйте исключительно перепревшие опилки

Когда опилки полезны

Не все растения боятся кислой среды. Есть культуры, которые наоборот, любят кислую почву:

  • Голубика

  • Брусника

  • Гортензия

  • Щавель

  • Земляника (садовая)

Для них хвойные опилки — это не угроза, а полезный компонент мульчи.

Кому и когда не стоит использовать

От свежих опилок лучше отказаться, если:

  • Почва на участке уже кислая

  • Земля плотная, плохо пропускает воду

  • Весна — пик вегетации, и риск азотного голодания особенно велик

  • У вас нет возможности предварительно обработать или компостировать стружку

Идеальный вариант — перепревшие опилки

Со временем, после полного перегнивания, опилки становятся безопасными и полезными. Они:

  • Улучшают структуру почвы

  • Поддерживают влажность

  • Задерживают рост сорняков

  • Почти не вытягивают азот

  • Слабо влияют на pH

Это идеальный органический материал, если есть время и терпение подождать.

Опилки — не враг, но и не волшебное средство. Их применение требует грамотного подхода: учёта кислотности, структуры почвы и нужд конкретных культур. Всё, что нужно — немного знаний и осторожности. И тогда опилки действительно станут вашим надёжным помощником на грядках.

Уточнения

Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Авто
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции Аудио 
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Шоу-бизнес
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира Аудио 
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Наука и техника
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Сводка с фронта: чудовищные потери ВСУ — только пропавших 400 тысяч, Запад в шоке от ВС РФ Дмитрий Плотников Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Последние материалы
240 ресторанов в одном аэропорту: секрет популярности Чанги раскрыт
Украине понадобится больше 15 лет, чтобы перейти на евро
Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали
Салават Юлаев удержал восходящую звезду: Артём Горшков подписал новый контракт
Рецепт любимого торта Муравейник с карамелью, орехами и слоеным печеньем
Кажется, кошка грустит в квартире? Вот как развлечь её без прогулок
Лук как искусство: когда и как собирать, чтобы всегда быть с вкусным дополнением на столе
Натуральная косметика — миф о безопасности, в который пора перестать верить
B-класс за миллион: что известно о новой Lada Iskra
Домашний кинотеатр доступен каждому — эти панели творят чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.