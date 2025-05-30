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Забудьте про химикаты: органические удобрения, которые творят чудеса с деревьями

4:05
Садоводство

Плодовые деревья способны радовать год за годом, если обеспечить им надёжную подпитку. Своевременное удобрение не только увеличивает размер и количество плодов, но и укрепляет здоровье дерева. Питательные вещества делают растения устойчивее к болезням, вредителям и погодным капризам. Фермеры делятся проверенными методами, которые помогут вам получать богатый урожай с минимальными усилиями.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Яблоня

Когда лучше всего удобрять деревья

Весна и начало лета - идеальное время для внесения удобрений. По словам Лорен Сент-Джермен Кидд, владелицы фермы из штата Мэн, именно в этот период деревья активно растут и формируют завязи.

Осенью также можно вносить гранулированные удобрения медленного действия — они растворяются с дождями и постепенно проникают в почву. Мэри Годинес, владелица фермы в Вирджинии, отмечает, что корни деревьев продолжают расти даже осенью и зимой, и успевают впитать все питательные вещества до весны.

Какие удобрения подойдут лучше всего

Наиболее популярны комплексные удобрения с соотношением NPK 10-10-10 - они обеспечивают деревья всем необходимым: азотом, фосфором и калием. Существует два вида таких удобрений:

  • Гранулированные — медленно отдают питательные вещества, хороши на длительный срок

  • Жидкие — действуют быстрее, так как усваиваются моментально

Также отличным вариантом остаются органические удобрения — компост, рыбная мука и морские водоросли. Они улучшают структуру почвы, стимулируют полезную микрофлору и повышают водоудерживающую способность.

Почему важен анализ почвы

Прежде чем что-то вносить, стоит сделать анализ почвы. Он избавит от догадок и убережёт от переудобрения, которое может повредить деревьям.

"Сделайте тест почвы именно в том месте, где растёт дерево. Ваш местный сельхозцентр выдаст нужный комплект для анализа", — советует Годинес.

На основе анализа можно точно определить, какой состав нужен именно вашей земле - иногда дополнительное удобрение вообще не требуется.

Как правильно вносить удобрения

После окончания заморозков и по результатам анализа можно приступать:

Гранулированное удобрение

  1. Удалите сорняки и траву под деревом

  2. Измерьте диаметр ствола в 30 см от земли — от него зависит доза удобрения

  3. Рассыпьте удобрение по краю кроны (по линии капель) — не возле самого ствола, чтобы избежать ожогов

  4. Обильно полейте, чтобы активировать растворение

Жидкое удобрение

  1. Разведите в воде по инструкции

  2. Вылейте по линии капель или распылите

  3. Тоже полейте водой после внесения

Верхняя подсыпка (топдрессинг)

Это метод, когда компост насыпается в слое 5-7 см вокруг основания дерева.

"Верхняя подсыпка удерживает влагу, улучшает структуру почвы и поддерживает жизнь микроорганизмов, обогащающих землю", — поясняет Лорен Кидд.

Когда удобрять нельзя

Есть моменты, когда удобрение может только навредить:

  • Сразу после посадки — корни ещё адаптируются, подкормка может нарушить укоренение

  • С середины до конца лета — в жару удобрения (особенно неорганические с солями) могут вызывать обезвоживание

  • Зимой — стимулируют рост, который будет повреждён морозами, особенно у абрикосов, персиков и нектаринов.

Следуя этим советам, вы сможете создать благоприятные условия для развития корневой системы, цветения и формирования плодов. Главное — подходить к удобрению осознанно, учитывая особенности почвы, сезон и нужды конкретного дерева. Тогда ваши яблони, груши или сливы ежегодно будут благодарить вас ароматными, сочными плодами.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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