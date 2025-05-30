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Цветок на заборе может стоить свободы: что точно нельзя сажать на приусадебном участке в Подмосковье

4:15
Садоводство

Оградить дачный участок от всех запретных растений - задача непростая. Многих из них не знает даже опытный ботаник, а наказание за выращивание может быть серьёзным — от штрафа до реального срока.

Лейка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лейка

Что говорит закон

Список растений, за которые можно получить штраф или даже срок, закреплён сразу в двух документах:

  • Постановление правительства от 27 ноября 2010 года - о растениях с наркотическим и психотропным эффектом.

  • Постановление от 18 сентября 2020 года - о вредоносных сорняках.

Наказание зависит от количества, цели выращивания и состава растения. Бывает и административная, и уголовная ответственность.

"Наказание зависит от количества запрещенных растений на участке. Срок можно получить и за выращивание 2 единиц кактуса, содержащего мескалин, а также от 4 растений кокаинового куста. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 8 лет", — сообщила прокуратура Московской области.

Самые известные "запретники"

Первое, что приходит на ум — конопля и мак снотворный. Даже пара десятков кустов может быть расценена как особо крупный размер — с последующей уголовной статьёй (231 УК РФ). Мак в Союзе гоняли ещё активнее, чем сейчас, и его статус по сей день не изменился.

Новички в списке: декоративные, но опасные

Недавно к списку присоединились и более "мирные" на вид культуры:

  • Гармала обыкновенная

  • Турбина щитковидная

  • Ипомея трёхцветная - известный многим как вьюнок, украшающий заборы. Оказывается, в её семенах содержится наркотическое вещество эргин.

Но не вся ипомея запрещена — только одна разновидность. Её признаки: голубые, очень светлые цветки с белой серединкой, растёт в пучках по 3-4 штуки.

Также запрещён шалфей предсказателей - не путать с обычным садовым. Он отличается полым квадратным стеблем и содержит сальвинорин, психотропное вещество.

Эфедра и "экзотика"

В список входит и эфедра двухколосковая (она же кузьмичова трава, хвойник или полевая малина). Внешне — куст до полуметра с красными ягодами. Содержит эфедрин — популярный среди спортсменов-допингистов, но запрещённый в РФ.

Экзотические представители — психотрия зелёная и аяуаска - лианы длиной до нескольких метров, с розовыми и белыми цветами соответственно. Оба содержат психоактивные компоненты.

Грибы тоже под запретом

Да, даже грибы могут стать причиной уголовного дела. Под запретом:

  • псилоциба прямоногая

  • волоконница хохлатковая и зелёная

  • панзолус

  • мицена синеногая

  • гимнопилс

  • коноцибе

  • плютей синеногий

  • ивовый

Если на участке найдут 20 и более грибов — это уже крупный размер, от 200 — особо крупный. И наказание соответствующее.

Штрафы за сорняки

Растения вроде борщевика Сосновского, мяты полевой, одуванчика, полыни, ромашки, осота и тысячелистника могут повлечь административную ответственность.

Сначала — предупреждение, потом — штраф от 300 до 500 рублей, но в случае с борщевиком — до 5 тысяч.

Как защититься

Простая рекомендация: не выращивать то, что не узнаёте. Всё, что выросло самосевом — лучше удалить. Обработанная земля редко становится рассадником опасных растений. А вот заброшенный участок с дикими зарослями может привлечь внимание надзорных органов.

Важно: если растение не культивируется специально, а выглядит заброшенным — это может стать смягчающим обстоятельством.

Прецедентов, когда кого-то действительно наказали за "не тот шалфей", практически нет. Но регулярные сообщения о "наркоаграриях" на юге или в Поволжье всё же напоминают, что лучше перестраховаться — сообщают Вести Подмосковья.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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