Цветок на заборе может стоить свободы: что точно нельзя сажать на приусадебном участке в Подмосковье

Оградить дачный участок от всех запретных растений - задача непростая. Многих из них не знает даже опытный ботаник, а наказание за выращивание может быть серьёзным — от штрафа до реального срока.
Список растений, за которые можно получить штраф или даже срок, закреплён сразу в двух документах:
Постановление правительства от 27 ноября 2010 года - о растениях с наркотическим и психотропным эффектом.
Постановление от 18 сентября 2020 года - о вредоносных сорняках.
Наказание зависит от количества, цели выращивания и состава растения. Бывает и административная, и уголовная ответственность.
"Наказание зависит от количества запрещенных растений на участке. Срок можно получить и за выращивание 2 единиц кактуса, содержащего мескалин, а также от 4 растений кокаинового куста. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 8 лет", — сообщила прокуратура Московской области.
Первое, что приходит на ум — конопля и мак снотворный. Даже пара десятков кустов может быть расценена как особо крупный размер — с последующей уголовной статьёй (231 УК РФ). Мак в Союзе гоняли ещё активнее, чем сейчас, и его статус по сей день не изменился.
Недавно к списку присоединились и более "мирные" на вид культуры:
Гармала обыкновенная
Турбина щитковидная
Ипомея трёхцветная - известный многим как вьюнок, украшающий заборы. Оказывается, в её семенах содержится наркотическое вещество эргин.
Но не вся ипомея запрещена — только одна разновидность. Её признаки: голубые, очень светлые цветки с белой серединкой, растёт в пучках по 3-4 штуки.
Также запрещён шалфей предсказателей - не путать с обычным садовым. Он отличается полым квадратным стеблем и содержит сальвинорин, психотропное вещество.
В список входит и эфедра двухколосковая (она же кузьмичова трава, хвойник или полевая малина). Внешне — куст до полуметра с красными ягодами. Содержит эфедрин — популярный среди спортсменов-допингистов, но запрещённый в РФ.
Экзотические представители — психотрия зелёная и аяуаска - лианы длиной до нескольких метров, с розовыми и белыми цветами соответственно. Оба содержат психоактивные компоненты.
Да, даже грибы могут стать причиной уголовного дела. Под запретом:
псилоциба прямоногая
волоконница хохлатковая и зелёная
панзолус
мицена синеногая
гимнопилс
коноцибе
плютей синеногий
ивовый
Если на участке найдут 20 и более грибов — это уже крупный размер, от 200 — особо крупный. И наказание соответствующее.
Растения вроде борщевика Сосновского, мяты полевой, одуванчика, полыни, ромашки, осота и тысячелистника могут повлечь административную ответственность.
Сначала — предупреждение, потом — штраф от 300 до 500 рублей, но в случае с борщевиком — до 5 тысяч.
Простая рекомендация: не выращивать то, что не узнаёте. Всё, что выросло самосевом — лучше удалить. Обработанная земля редко становится рассадником опасных растений. А вот заброшенный участок с дикими зарослями может привлечь внимание надзорных органов.
Важно: если растение не культивируется специально, а выглядит заброшенным — это может стать смягчающим обстоятельством.
Прецедентов, когда кого-то действительно наказали за "не тот шалфей", практически нет. Но регулярные сообщения о "наркоаграриях" на юге или в Поволжье всё же напоминают, что лучше перестраховаться — сообщают Вести Подмосковья.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
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