Растения, которые дерутся за вас: как избавиться от сорняка, не испачкав рук

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) — не просто трава, а настоящий кошмар для садовода. Стоит ей появиться на клумбе, как начинается оккупация: быстрорастущая, тенелюбивая, с густой листвой — она моментально захватывает территорию.

Фото: Own work by Eric Hunt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Герань

Почему сныть не остановить просто так

Этот сорняк способен регенерировать даже из мельчайшего кусочка корня. Выдёргивание, перекопка, мульча — всё это малоэффективно. Корневые обломки дают новую жизнь, и борьба превращается в бесконечную гонку.

Что работает? Только конкуренция

Один из надёжных способов подавить сныть — засадить участок растениями-конкурентами. Они сами расползаются, вытесняют захватчика и закрывают почву, лишая его света и питания. Вот четыре самых сильных и эффективных варианта.

Крапива золотистая "Флорентинум": броня для тенистых участков

Lamiastrum galeobdalon — идеальный вариант для затенённых мест. Её побеги и длинные усики создают плотные ковры, сквозь которые сныть просто не может прорваться. Цветёт ярко-жёлтым в мае, и уже через сезон вытесняет сорняк с выбранной территории.

Совет: высаживайте 12-15 кустов на квадратный метр для максимального эффекта.

Окопник крупноцветковый: устойчивый и полезный

Symphytum grandiflorum — груболиственное почвопокровное растение, которое не боится конкуренции. Даже если кусочек корня сныти выживет, окопник даст ответ. К тому же, он полезен для сада: из него можно делать настои, укрепляющие растения.

Подходит для солнечных и полутенистых мест.

Подсолнечник ползучий: зелёное одеяло, под которым не растёт зло

Doronicum pardalianches — малоизвестный, но мощный союзник. Он закрывает почву пышной листвой, не давая света росткам сныти. Цветёт весной, а осенью снова даёт побеги и сохраняет зелень до зимы.

Главное преимущество: он не оставляет шанса сныти прорасти весной.

Герань балканская: ароматная оборона

Geranium macrorrhizum образует плотный, ароматный ковер из листвы и ярких цветов. Она неприхотлива к освещению, легко переносит солнце и полутень. Сорт "Czakor" с пурпурно-розовыми цветками особенно хорош для создания плотных живых барьеров.

Рекомендованная плотность посадки — 12 растений на квадратный метр.

Финал битвы за сад

Сныть — агрессивный соперник, но природа знает, как её усмирить. Выберите одного из этих зелёных бойцов — или комбинируйте их — и ваш сад снова станет вашим.

Уточнения

Гера́нь — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах). Цветки имеют пять лепестков и окрашены в белый, розовый, фиолетовый или синий цвет, часто с характерными прожилками.



