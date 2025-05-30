Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых безумных машин всех времён. Когда инженеры сказали: Сделаем это по-отчаянному!
Анна Asti прервала молчание о своём браке: конечно, мы иногда разводимся
Сорняк, который живёт зимой: как мокрица захватывает грядки
Одна машина — почти 100 000 евро прибыли: сколько зарабатывают производители с каждого проданного автомобиля
Самые тихие породы собак: отличное решение для многоквартирного дома
Кошки открывают холодильник, собаки манипулируют людьми: кто главный интриган мира животных
Меган Маркл призналась в чувстве вины за успех
Продукт на грани срока — спасение для кошелька или вред для здоровья
Легендарные советские внедорожники: от ГАЗ-69 до Нивы

Ягоды сыплются с куста? Возможно, вы забыли об одном важном правиле

1:59
Садоводство

Если плоды начали осыпаться с куста задолго до сбора урожая — это тревожный сигнал. Особенно, если цветение было скромным, а ягод и так немного. В этой ситуации нужно срочно разобраться, что пошло не так.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

1. Нежданные гости — вредители

Главные подозреваемые — вишнёвая муха и долгоносик. Первая откладывает яйца прямо в завязь, личинка выедает мякоть, а второй портит всё - от листьев до недозрелых ягод.

Чтобы отбиться от этой атаки, используйте проверенные инсектициды: Карбоцин, Кинмикс или Фуфанон-Нова. Опрыскивание проводят дважды:

  • первый раз — в начале лета,

  • второй — через 10-15 дней.

Из народных рецептов помогает настой ромашки:

  • 100 г аптечной или пахучей ромашки,

  • половина бруска хозяйственного мыла,

  • ведро горячей воды.
    Оставьте настаиваться сутки и используйте как опрыскивание.

2. Болезни, которые не видно сразу

Если ягоды становятся водянистыми, а листья покрываются пятнами — это может быть коккомикоз. А если плоды начинают гнить, а побеги вянуть — подозрение на монилиоз.

Для лечения коккомикоза подойдёт 1%-ный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди (30 г на 10 л). Обработка проводится дважды: после цветения и после сбора урожая.

Среди эффективных фунгицидов:

  • Абига-Пик

  • ХОМ

  • другие медьсодержащие препараты.

3. Вишне не хватает "еды"

Недостаток питательных веществ тоже может стать причиной осыпания ягод. Важно не забывать про подкормки:

  • Через 10 дней после цветения — опрыскивание раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л).

  • Повтор через 10-15 дней тем же составом.

Так вы дадите растению силы для формирования крепких и вкусных ягод.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Менял масло, делал ТО — а мотор умер: вот что его действительно убивает
Авто
Менял масло, делал ТО — а мотор умер: вот что его действительно убивает Аудио 
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Последние материалы
ТОП-5 самых безумных машин всех времён. Когда инженеры сказали: Сделаем это по-отчаянному!
Анна Asti прервала молчание о своём браке: конечно, мы иногда разводимся
Сорняк, который живёт зимой: как мокрица захватывает грядки
Одна машина — почти 100 000 евро прибыли: сколько зарабатывают производители с каждого проданного автомобиля
Самые тихие породы собак: отличное решение для многоквартирного дома
Кошки открывают холодильник, собаки манипулируют людьми: кто главный интриган мира животных
Ягоды сыплются с куста? Возможно, вы забыли об одном важном правиле
Меган Маркл призналась в чувстве вины за успех
Продукт на грани срока — спасение для кошелька или вред для здоровья
Легендарные советские внедорожники: от ГАЗ-69 до Нивы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.