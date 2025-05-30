Ягоды сыплются с куста? Возможно, вы забыли об одном важном правиле

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если плоды начали осыпаться с куста задолго до сбора урожая — это тревожный сигнал. Особенно, если цветение было скромным, а ягод и так немного. В этой ситуации нужно срочно разобраться, что пошло не так.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

1. Нежданные гости — вредители

Главные подозреваемые — вишнёвая муха и долгоносик. Первая откладывает яйца прямо в завязь, личинка выедает мякоть, а второй портит всё - от листьев до недозрелых ягод.

Чтобы отбиться от этой атаки, используйте проверенные инсектициды: Карбоцин, Кинмикс или Фуфанон-Нова. Опрыскивание проводят дважды:

первый раз — в начале лета,

второй — через 10-15 дней.

Из народных рецептов помогает настой ромашки:

100 г аптечной или пахучей ромашки,

половина бруска хозяйственного мыла,

ведро горячей воды.

Оставьте настаиваться сутки и используйте как опрыскивание.

2. Болезни, которые не видно сразу

Если ягоды становятся водянистыми, а листья покрываются пятнами — это может быть коккомикоз. А если плоды начинают гнить, а побеги вянуть — подозрение на монилиоз.

Для лечения коккомикоза подойдёт 1%-ный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди (30 г на 10 л). Обработка проводится дважды: после цветения и после сбора урожая.

Среди эффективных фунгицидов:

Абига-Пик

ХОМ

другие медьсодержащие препараты.

3. Вишне не хватает "еды"

Недостаток питательных веществ тоже может стать причиной осыпания ягод. Важно не забывать про подкормки:

Через 10 дней после цветения — опрыскивание раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л).

Повтор через 10-15 дней тем же составом.

Так вы дадите растению силы для формирования крепких и вкусных ягод.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

