Ягоды сыплются с куста? Возможно, вы забыли об одном важном правиле

Если плоды начали осыпаться с куста задолго до сбора урожая — это тревожный сигнал. Особенно, если цветение было скромным, а ягод и так немного. В этой ситуации нужно срочно разобраться, что пошло не так.
Главные подозреваемые — вишнёвая муха и долгоносик. Первая откладывает яйца прямо в завязь, личинка выедает мякоть, а второй портит всё - от листьев до недозрелых ягод.
Чтобы отбиться от этой атаки, используйте проверенные инсектициды: Карбоцин, Кинмикс или Фуфанон-Нова. Опрыскивание проводят дважды:
первый раз — в начале лета,
второй — через 10-15 дней.
Из народных рецептов помогает настой ромашки:
100 г аптечной или пахучей ромашки,
половина бруска хозяйственного мыла,
ведро горячей воды.
Оставьте настаиваться сутки и используйте как опрыскивание.
Если ягоды становятся водянистыми, а листья покрываются пятнами — это может быть коккомикоз. А если плоды начинают гнить, а побеги вянуть — подозрение на монилиоз.
Для лечения коккомикоза подойдёт 1%-ный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди (30 г на 10 л). Обработка проводится дважды: после цветения и после сбора урожая.
Среди эффективных фунгицидов:
Абига-Пик
ХОМ
другие медьсодержащие препараты.
Недостаток питательных веществ тоже может стать причиной осыпания ягод. Важно не забывать про подкормки:
Через 10 дней после цветения — опрыскивание раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л).
Повтор через 10-15 дней тем же составом.
Так вы дадите растению силы для формирования крепких и вкусных ягод.
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