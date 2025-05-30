Огромные абрикосы, сладкие как мёд: одна хитрость до начала июня — и урожай обеспечен

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники откладывают подкормку до образования завязей, но вкус формируется гораздо раньше — до начала июня. Именно в это время дерево закладывает плодовые почки на следующий год и решает, будут ли плоды сладкими.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикос

Калий — главный ингредиент вкуса.

Без него даже яркие и мягкие абрикосы останутся пресными. За несколько дней до июня под каждое взрослое дерево рассыпают 30 г сульфата калия и 500 г древесной золы. Важно распределить удобрения по проекции кроны — там, где находятся активные корни. Смесь заделывают в почву и обильно поливают (около 50 л воды).

Что исключить:

Азот в этот период — под запретом. Он провоцирует рост зелёной массы, а не сахаров.

Полезный бонус — мульча.

После подкормки приствольный круг закрывают компостом слоем 5-7 см. Это не только сохраняет влагу, но и защищает корни от перегрева. В результате даже в жару поливы можно сократить до одного раза в две недели.

И ещё один трюк:

В фазе зелёных завязей листья опрыскивают раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Бор помогает усвоить калий и предотвращает осыпание плодов.

Абрикосы становятся не просто крупными и сочными, а по-настоящему сладкими. Мякоть легко отделяется от косточки, а сок стекает по пальцам.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д. Также абрикосами называют плоды некоторых гибридных видов.

