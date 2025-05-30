Пасынки воруют урожай, пока никто не смотрит — как их вычислить и обезвредить

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эти побеги появляются в каждой пазухе листа и будто бы просят: «Оставь меня, я зелёненький». Но с ними куст не плодоносит, а зарастает листвой. Вместо помидоров — джунгли.

Фото: local tomatoes by liz west from Boxborough, MA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Помидоры, томаты

Пасынки — ненасытные конкуренты. Они тянут на себя соки, не принося никакой пользы. В результате — меньше света, больше влажности и идеальные условия для грибков. Особенно в теплицах, где воздух стоит, как в аквариуме.

Солнечные лучи — ключ к сладким, налитым томатам. Листовая завеса скрывает плоды, замедляя их созревание. А вот стоит проредить куст — и помидоры наливаются румянцем быстрее обычного.

Удаление пасынков начинают через пару недель после высадки. Молодые отростки выламывают пальцами, пока они не стали толстыми и жесткими. Главное — не перепутать их с цветочными кистями. Последние растут из стебля, а не из листовой пазухи.

В теплице проверку проводят каждую неделю, на открытых грядках — раз в 10 дней. Из-за высокой влажности пасынки в закрытом грунте появляются быстрее.

Некоторые сорта, например штамбовые, в формировке не нуждаются. Но большинство классических томатов без этой процедуры даст скромный и поздний урожай.

Удалённые побеги лучше не выбрасывать. Поставленные в воду, они через неделю дадут корни — получится отличная рассада в подарок от самой природы.

Если пасынок уже перерос, его срезают чистым секатором и припудривают золой. Так рана заживает быстрее, а риск заражения сводится к нулю.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

