Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фаршированные яйца с грибами — классика праздничного стола
Неудавшаяся высадка: Россия уничтожила армию объединенной Европы на Украине
Сначала сладко, потом неожиданно: клубничное варенье с розмарином, которое ломает стереотипы
Роскошный замок в Майенне продаётся за 3,37 миллиона евро: что вы не знали о Маленьком Версале?
Renault 4 стал полноприводным: представлен концепт, который всё меняет
Как научиться говорить по-кошачьи: секреты общения, которые ваши кошки поймут
Новый подход к тренировкам: мышц больше, килограммов столько же — всего 7 упражнений
В России катастрофа с картофелем: куда пропадает урожай и сколько придётся платить покупателям
Магнитное поле не справляется: где у Земли слабое место, о котором мало кто знает

Капуста трескается от сочности, а у соседей вянет — вот в чём весь секрет грядки

2:05
Садоводство

Когда капуста выглядит, как с картинки — плотные вилки, сочные листья без намёка на пятна — дело тут не в волшебстве. Всё решает чёткий план, где каждый шаг направлен на результат. Рассказываем, как добиться завистливых взглядов с соседней грядки.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Правильная почва — первый шаг к успеху

Смесь перегноя и суперфосфата создаёт питательную основу. Яичная скорлупа насыщает землю кальцием, а древесная зола с горчичным порошком понижает кислотность и отпугивает вредителей.

Обработка лунок до посадки

Горячий раствор марганцовки обеззараживает почву, устраняя патогены. После его внесения ждут остывания, только затем сажают рассаду, предварительно увлажнив корни.

Полив: строго по режиму

  • Первую неделю — каждое утро.

  • Далее — раз в три дня.

  • Без переувлажнения, особенно в прохладную погоду.
    Молодую рассаду в случае заморозков укрывают прозрачными колпаками.

Подкормки: по графику и с умом

  • Через 2 недели — азот: 1 ст. ложка на ведро воды, по стакану под куст.

  • Далее — фосфор: гранулы суперфосфата в горячей воде, по литру на растение.

  • Каждые 14 дней — органика (коровяк) для зелёной массы.

  • Для профилактики — бор и молибден (опрыскивание): повышают иммунитет и завязывание кочанов.

Защита от вредителей — без химии

  • Смесь золы с табачной пылью от слизней: обсыпают землю вокруг.

  • Настой чеснока и луковой шелухи от гусениц: опрыскивание раз в неделю.

  • Яркие предметы на грядке — простое средство от белянки: бабочки избегают пёстрых участков.

Итог — не случайность

Глянцевые, плотные и сочные кочаны — это результат комплексного ухода: от почвы до профилактики. Следуя этой схеме, можно вырастить капусту, о которой соседи будут говорить с восхищением (или с лёгкой завистью).

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Шоу-бизнес
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом Аудио 
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Мир. Новости мира
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз Аудио 
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Экономика и бизнес
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми Дмитрий Плотников Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Последние материалы
Роскошный замок в Майенне продаётся за 3,37 миллиона евро: что вы не знали о Маленьком Версале?
Renault 4 стал полноприводным: представлен концепт, который всё меняет
Как научиться говорить по-кошачьи: секреты общения, которые ваши кошки поймут
Новый подход к тренировкам: мышц больше, килограммов столько же — всего 7 упражнений
В России катастрофа с картофелем: куда пропадает урожай и сколько придётся платить покупателям
Магнитное поле не справляется: где у Земли слабое место, о котором мало кто знает
Внутри дома нельзя, на улице малоэффективно: как не ошибиться с пропиткой для дерева
Организм детей требует его ежедневно — иначе учёба превращается в кошмар
Мимолётный взгляд раскрывает больше, чем часовой разговор
Колодки за копейки, фара как крыло самолёта: где китайский авто играет в прятки с кошельком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.