Капуста трескается от сочности, а у соседей вянет — вот в чём весь секрет грядки

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда капуста выглядит, как с картинки — плотные вилки, сочные листья без намёка на пятна — дело тут не в волшебстве. Всё решает чёткий план, где каждый шаг направлен на результат. Рассказываем, как добиться завистливых взглядов с соседней грядки.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ капуста

Правильная почва — первый шаг к успеху

Смесь перегноя и суперфосфата создаёт питательную основу. Яичная скорлупа насыщает землю кальцием, а древесная зола с горчичным порошком понижает кислотность и отпугивает вредителей.

Обработка лунок до посадки

Горячий раствор марганцовки обеззараживает почву, устраняя патогены. После его внесения ждут остывания, только затем сажают рассаду, предварительно увлажнив корни.

Полив: строго по режиму

Первую неделю — каждое утро.

Далее — раз в три дня.

Без переувлажнения, особенно в прохладную погоду.

Молодую рассаду в случае заморозков укрывают прозрачными колпаками.

Подкормки: по графику и с умом

Через 2 недели — азот: 1 ст. ложка на ведро воды, по стакану под куст.

Далее — фосфор: гранулы суперфосфата в горячей воде, по литру на растение.

Каждые 14 дней — органика (коровяк) для зелёной массы.

Для профилактики — бор и молибден (опрыскивание): повышают иммунитет и завязывание кочанов.

Защита от вредителей — без химии

Смесь золы с табачной пылью от слизней: обсыпают землю вокруг.

Настой чеснока и луковой шелухи от гусениц: опрыскивание раз в неделю.

Яркие предметы на грядке — простое средство от белянки: бабочки избегают пёстрых участков.

Итог — не случайность

Глянцевые, плотные и сочные кочаны — это результат комплексного ухода: от почвы до профилактики. Следуя этой схеме, можно вырастить капусту, о которой соседи будут говорить с восхищением (или с лёгкой завистью).

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

