Капуста трескается от сочности, а у соседей вянет — вот в чём весь секрет грядки

Когда капуста выглядит, как с картинки — плотные вилки, сочные листья без намёка на пятна — дело тут не в волшебстве. Всё решает чёткий план, где каждый шаг направлен на результат. Рассказываем, как добиться завистливых взглядов с соседней грядки.
Смесь перегноя и суперфосфата создаёт питательную основу. Яичная скорлупа насыщает землю кальцием, а древесная зола с горчичным порошком понижает кислотность и отпугивает вредителей.
Горячий раствор марганцовки обеззараживает почву, устраняя патогены. После его внесения ждут остывания, только затем сажают рассаду, предварительно увлажнив корни.
Первую неделю — каждое утро.
Далее — раз в три дня.
Без переувлажнения, особенно в прохладную погоду.
Молодую рассаду в случае заморозков укрывают прозрачными колпаками.
Через 2 недели — азот: 1 ст. ложка на ведро воды, по стакану под куст.
Далее — фосфор: гранулы суперфосфата в горячей воде, по литру на растение.
Каждые 14 дней — органика (коровяк) для зелёной массы.
Для профилактики — бор и молибден (опрыскивание): повышают иммунитет и завязывание кочанов.
Смесь золы с табачной пылью от слизней: обсыпают землю вокруг.
Настой чеснока и луковой шелухи от гусениц: опрыскивание раз в неделю.
Яркие предметы на грядке — простое средство от белянки: бабочки избегают пёстрых участков.
Глянцевые, плотные и сочные кочаны — это результат комплексного ухода: от почвы до профилактики. Следуя этой схеме, можно вырастить капусту, о которой соседи будут говорить с восхищением (или с лёгкой завистью).
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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