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Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов

3:02
Садоводство » Овощи

Фитофтора — одна из самых коварных болезней томатов, способная погубить весь урожай за считанные дни. Она проявляется в виде темных пятен на листьях, стеблях и плодах, быстро распространяясь и вызывая загнивание растений. Многие садоводы переживают и ломают голову, как остановить фитофтору без применения сильной химии. Ведь хочется спасти помидоры и оставить урожай экологически чистым. К счастью, существует эффективный способ, который уже давно проверен и действительно помогает бороться с болезнью. 

Теплица, помидоры (51277019938)
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Б. from Dubna city, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица, помидоры (51277019938)

Почему фитофтора так опасна и как она распространяется?

Фитофтора развивается во влажной, теплой среде. Споры грибка способны переноситься ветром, поливом и садовым инвентарем. При нечастом осмотре и отсутствии профилактики болезнь быстро охватывает весь куст, ухудшая качество и снижая урожайность.

Ваш помощник — йодный раствор

Одним из простых и невероятно эффективных средств от фитофторы является раствор с йодом. Да-да, тот самый йод, который есть в аптечке у каждого дома!

Почему йод?  

Йод обладает мощными антисептическими свойствами, уничтожает споры грибков и препятствует их развитию. При правильном применении он не повреждает растения, а наоборот, стимулирует их иммунитет.

Как приготовить йодный «напиток» для помидоров?

Ингредиенты:

  • Вода — 10 литров  
  • Йод (5%) — 20 капель  
  • Жидкое мыло — 30 мл (для прилипания раствора)

Приготовление и применение:

  1. Налейте тёплую воду в емкость.  
  2. Добавьте йод и хорошо перемешайте.   
  3. Влейте жидкое мыло и перемешайте еще раз.  
  4. Опрыскайте растения вечером, когда нет прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов.  
  5. Повторяйте обработку каждые 7-10 дней при первых признаках болезни или в профилактических целях.

Дополнительные советы для борьбы с фитофторой

  • Удаляйте пораженные листья: это предотвращает распространение инфекции.  
  • Не злоупотребляйте азотными удобрениями, они способствуют пышной листве, что создает условия для грибка.  
  • Соблюдайте правильный режим полива, не допускайте переувлажнения и застоя воды.  
  • Обеспечьте хорошее проветривание грядок, чтобы снизить влажность вокруг томатов.  
  • Используйте мульчу, которая поможет удерживать влагу в почве без излишней влажности воздуха.

Йодный раствор — доступное и действенное средство, способное остановить фитофтору на помидорах и сохранить урожай. Этот простой «напиток» не требует затрат и специальных навыков, а его эффективность проверена многими огородниками. Включите его в свою программу ухода за помидорами — и пусть ваши растения будут здоровыми и радующими обильным плодоношением!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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