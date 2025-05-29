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Ягоды, бананы и яблоки — вот как они запускают чувство голода

2:20
Садоводство

Фрукты часто называют идеальной альтернативой сладостям — натуральные сахара, витамины, лёгкость. Но у многих после яблока или банана возникает не сытость, а желание съесть ещё больше. Почему так происходит?

Фрукты
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фрукты

Скачки сахара вместо насыщения

В составе фруктов преобладают простые углеводы — фруктоза и глюкоза. Они быстро всасываются в кровь, вызывая резкий подъём сахара. В ответ организм выбрасывает инсулин. Если гормон сработает слишком активно, уровень глюкозы падает ниже нормы — появляется острая голодная реакция.

Так запускаются "сахарные качели": сначала прилив энергии, потом — упадок и желание есть снова.

Отсутствие белков и жиров

Фрукты почти не содержат нутриентов, которые обеспечивают долгую сытость. Переваривание фруктовых углеводов занимает 20-30 минут — после чего организм требует новую порцию энергии.

Простой пример: банан на пустой желудок вызывает краткосрочный подъём, но спустя час возникает потребность в новом перекусе.

Выбор фруктов имеет значение

Чем слаще и мягче плод — тем больше сахара и меньше клетчатки. Особенно это касается соков и сухофруктов: пищевые волокна в них почти отсутствуют, а глюкоза всасывается быстро, провоцируя голод.

Психология тоже влияет

Когда фрукты воспринимаются как "лёгкий перекус", мозг не фиксирует полноценный приём пищи. Возникает ощущение, что "поел несерьёзно" — и организм требует чего-то большего.

На фоне диет это особенно ярко: фрукт заменяет завтрак или ужин, но питательных веществ не хватает. В итоге усиливается тяга к калорийной пище.

Что поможет дольше сохранять сытость:

  • Добавление белка или жиров: творог, натуральный йогурт, орехи

  • Выбор менее сладких плодов с клетчаткой: яблоки, груши, ягоды

  • Отказ от фруктовых соков и манго/винограда натощак

Фрукты остаются важной частью рациона, но чтобы они действительно помогали, а не провоцировали голод, их стоит сочетать с другими продуктами и учитывать реакцию организма.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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