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Эти 3 натуральных раствора избавят вашу капусту от вредителей — не поверите, как просто

3:22
Садоводство » Овощи

Капуста — одна из самых любимых культур в огороде, но она часто становится лакомством для многочисленных вредителей: белянок, слизней, тли и гусениц. Многие садоводы порой сдают позиции и начинают использовать химические препараты, забывая про проверенные временем народные методы. Если вы хотите защитить свою капусту без химии и сохранить экологическую чистоту урожая, то дедовские способы — ваш лучший помощник.

Гусеницы на капусте
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гусеницы на капусте

Почему вредители выбирают капусту?

Капуста богата вкусными и полезными веществами, которые привлекают не только людей, но и вредных насекомых. Кроме того, плотные листья создают идеальное укрытие для гусениц и слизней. Если не предпринять меры защиты, урожай может сильно пострадать.

Дедовский способ — опрыскивание натуральными настоями

Главный секрет — обработка капусты настоями из растений и природных компонентов, отпугивающих и уничтожающих вредителей. Такие средства безопасны для человека, не загрязняют почву и не вредят полезным насекомым.

Рецепты эффективных народных средств для опрыскивания капусты

1. Настой чеснока и лука  

  • 100 г мелко нарезанного чеснока и 100 г лука залить 1 литром горячей воды.  
  • Накрыть и настоять 12 часов.  
  • Процедить и разбавить настой водой в пропорции 1:3.  
  • Опрыскивать капусту вечером, избегая сильного солнца.

Такой настой отпугивает тлю, белянок и гусениц.

2. Настой табачной пыли или махорки  

  • 200 г табачной пыли залить 3 литрами воды.  
  • Дать настояться 12-24 часа, затем процедить.  
  • Добавить в раствор 40 г жидкого мыла (для прилипания).  
  • Опрыскивать растения каждые 7-10 дней.

Это средство эффективно против многих вредителей, но будьте осторожны с табаком, он токсичен для человека при неправильном применении.

3. Отвар крапивы  

  • Полведра свежей или сухой крапивы залить 10 литрами воды и прокипятить 30 минут.  
  • Настоять сутки, процедить и использовать для опрыскивания.  
  • Можно удобрять почву и одновременно отпугивать вредителей.

Дополнительные советы для защиты капусты без химии

  • Регулярно очищайте грядки от сорняков и остатков растений, чтобы избежать размножения вредителей.  
  • Высаживайте рядом культуры-компаньоны, например, бархатцы, календула и чеснок. Они отпугивают вредных насекомых.  
  • Ранним утром или поздним вечером опрыскивайте капусту, чтобы избежать ожогов на листьях и усилить эффект средства.  
  • Проводите мульчирование почвы — это затруднит доступ слизней к растениям.

Дедовские способы опрыскивания капусты — отличный выбор для тех, кто ценит экологию и заботится о здоровье семьи. Натуральные настои из чеснока, лука, табака и крапивы помогут защитить ваш урожай от вредителей без средств химии. Попробуйте эти проверенные рецепты — и ваша капуста будет расти здоровой, а огород — радовать богатым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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