Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лондонский след: за Украину воюет британская разведка
Генетически модифицированные пауки: светящийся шелк, который восхищает и пугает
Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами
Мир останется без защиты: ООН идёт на беспрецедентные меры ради выживания
Двери в будущее: Россия и Белоруссия запустили секретный проект интеграции
Физическая активность после 40: как избежать травм и сохранить здоровье
Цифровой щит: теперь любая утечка смертельна для бизнеса
Запрещенная правда: в Чехии осудили учительницу за позицию по Украине
Для жарки, запекания и даже лечения: 5 причин, почему сало снова стало must-have в вашем рационе

Как создать идеальные условия для огурцов: забудьте о горечи

3:04
Садоводство » Овощи

Все любители огурчиков мечтают сорвать с грядки сочный, хрустящий плод — без намёка на горечь. Вы тщательно поливаете растения, ухаживаете за ними, а огурцы все равно горчат! Знакомая ситуация? Давайте разбираться, откуда берется эта неприятная горечь и как победить её раз и навсегда.

Завязь огурца
Фото: commons.wikimedia. org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурца

Горечь в огурцах: не просто случайность

Многие думают, что если полив — регулярный, значит все в порядке. Но огурцы — настоящие «привереды» в вопросах комфорта и настроения. И, как ни странно, именно стрессовые ситуации заставляют их выделять горькие вещества. Почему?

Сорт — главный герой или злодей?

Начнем с самого важного: вкус огурца во многом зависит от его сорта. Есть растения — настоящие красавцы с природным иммунитетом к горечи. А есть такие, которые просто генетически предрасположены выделять горечь — даже при идеальном уходе. Так что если вы выбрали «не тот» сорт, борьба будет неравной.

Кумарины — природные защитники огурцов

Горечь вызывают горькие вещества под названием кумарины. Это как природная «сигнализация» огурца: если окружающая среда становится агрессивной — слишком жарко, слишком сухо или слишком много солнца — растение включает защитный режим и усиленно производит горечь.

Почему полив часто бессилен?

Да, огурцы любят влагу. Но если параллельно палит палящее солнце и воздух раскален до +30, даже полив не спасет. Растение страдает, словно будь на пляже под палящими лучами без зонтика — никакое питье не успокоит.

Кроме того, переизбыток удобрений или их недостаток, непредсказуемый климат, вредители и болезни — все это тоже вызывает стресс и пробуждает горечь в плодах.

Как заставить огурцы «уснуть» и перестать горчить?

  • Подумайте о подборе сорта! Отдавайте предпочтение проверенным и любимым многими огородниками сортам без горечи.
  • Обеспечьте тень и прохладу. Даже легкий навес и мульча спасут от перегрева и сохранят влагу.
  • Поливайте с умом. Лучше чаще, но помалу и обязательно рано утром или вечером.
  • Следите за удобрениями. Избыток азота — враг вкусных огурцов.
  • Убирайте плоды вовремя. Старые огурцы склонны к горечи сильнее.

Горечь в огурцах — сложный феномен, который не победишь одним лишь поливом. Нужно внимательнее прислушиваться к растениям, дарить им заботу, правильно выбирать сорта и создавать условия, чтобы они чувствовали себя комфортно. Тогда каждый ваш огурчик будет настоящим гастрономическим удовольствием — без горечи, только свежесть и сочность! Попробуйте эти советы уже в этом сезоне и убедитесь сами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота
Авто
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота Аудио 
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Последние материалы
Закарпатский конь: на Украине произошла перестрелка между цыганами и ВСУ
Дружба сильнее дипломатии: Келлог сделал сенсационное заявление о Трампе и Путине
Вместо нефти — тепло: под аэропортом Будапешта нашли ресурс, который согреет тысячи людей
550 метров до облаков: в Бразилии строят самое высокое жилое здание в мире
Огородный дуэт: клубника и её неожиданный телохранитель
Ягоды, бананы и яблоки — вот как они запускают чувство голода
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Молчание, которое ломает: что происходит с собакой, когда вы её игнорируете
Забудьте о соседстве: почему опытные огородники сохраняют дистанцию между петрушкой и укропом
Самая недооценённая привычка, которая продлевает молодость — но ей пренебрегают все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.